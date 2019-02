Je opravdu nutné v zimě nosit čepici? Slova experta vás překvapí

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Pojištění proti rakovině: Podle čeho vybírat a na co si dát pozor?

Ministr Ťok má sypačů dost. „Ťuk-ťuk" na čelo. A co doma, všichni zdrávi?

Pokud zapomenete svou pokrývku hlavy doma, může to způsobit potíže, ale ne tak, jak si myslíte. Například celá řada žen pokrývku hlavy odmítá, protože jim může zničit účes. Proč bychom tedy tyto „zabijáky účesů“ měli nosit?

Pokud myslíte, že je to kvůli tomu, že 70 procent tělesného tepla uniká z naší hlavy, mýlíte se. Andrew Maynard, profesor environmentálních zdravotních věd na University of Michigan, vysvětluje, že toto obecně rozšířené tvrzení není pravdivé.

Množství ztraceného tělesného tepla závisí na tom, kolik pokožky vystavujete, nikoliv na odhalené části těla, cituje experta server Reader's Digest. Vzhledem k tomu, že hlava tvoří pouze 10 procent celkové plochy těla, znamená to, že bez zakryté hlavy můžeme ztratit pouze 10 procent tělesného tepla.

Takže má vůbec smysl nosit klobouk nebo čepici? Opravdu nás udrží čepice v teple? Vše závisí na tom, co máte na sobě. Pokud tančíte ve sněhu nahý a na hlavě máte čepici, nehraje pokrývka hlavy takovou roli, říká s trochou nadsázky Maynard. Zima vám totiž bude s čepicí i bez ní.

Ale co když jste pořádně navlékli a zapomněli jste svou čepici doma? No, to znamená, že 90 procent vašeho těla neztrácí velké množství tepla a že vaše hlava je v tu chvíli jediným místem, ze kterého může teplo uniknout. 3

Došli jste po přečtení článku k názoru, že čepice jsou vlastně zbytečné? Mějte na paměti jedno - pokud je zima opravdu velká, může čepice zabránit omrzlinám. A to už je pádný argument, proč dát přednost čepici před dokonalým účesem, nemyslíte?