Děsivá budoucnost důchodců? Do 20 let podle vědců zaplatí příšernou cenu

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Lidé se stále častěji dožívají vyššího věku a podle vědců tento trend bude i nadále pokračovat. Dokonce možná strmějším tempem, než na které jsme zvyklí. To s sebou ale nese jisté nevýhody. Podle odborníků se do 20 let počet seniorů, kteří jsou nemocní, nemohoucí a nejsou schopni se o sebe postarat, zdvojnásobí.