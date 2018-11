Tragédie v Lewisham. V roce 1957 Prožil Londýn nejhorší Vánoce v historii

Píše se rok 1957 a dvacet dní před Vánoci vlak s 1500 cestujícími mířící do Hayes zastavuje kvůli velmi silné mlze v londýnské části Lewisham pod mostem. Venku se stmívá a strojvedoucí i cestující čekají, až mlha opadne. Netuší ale, že se na ně řítí vlak mířící do Ramsgate, který převáží 700 pasažérů. Jeho řidič o neprůjezdné koleji po mostem neví a v rychlosti 50 km/h naráží do stojícího vlaku plného lidí.