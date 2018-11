Dívku bolelo oko. To, co v něm našla, ji málem porazilo. Ani lékaři tomu nechtěli věřit

V létě roku 2016 žila Abby Beckley na neaktivním ranči v jižním Oregonu. „Byla tam jen jedna kráva," popisuje 28letá vysokoškolská studentka. O několik týdnů později začala mít pocit, že má něco v oku . „Víte, jaké to je, když máte něco v oku?" říká Beckleyová. „Přesně to jsem cítila, ale když jsem se podívala do zrcadla, nic jsem neviděla,“ popisuje dívka.

Ten pocit nezmizel. A její oko na tom bylo stále hůř – bylo červené, oteklé a zanícené. „Pak už jsem to nedokázala dál snést" říká. „Šla jsem k zrcadlu a rozhodla se, že prostě dostanu ven to, co je v mém oku - i kdybych musela vyndat i část oka,“ popisuje své zoufalství Abby.

Chytila si oční víčko a zpoza něj vytáhla něco, co vypadalo jako průhledná nit. „Bylo to na mém prstu," popisuje. „Pomyslela jsem si: To je šílené! Právě jsem si z oka vytáhla červa."

Než se Beckleyvá dostala k doktorovi, vytáhla si z oka čtyři další červy. Někteří z nich byly docela dlouzí. Většinou se objevili v prostoru mezi oční bulvou a víčkem. Ale někdy se plazili i přes oční bulvy. „Říkala jsem si - co se to sakra děje? A co sakra mám dělat?“ vzpomíná dívka.

Nakonec se objednala k očním lékařům z Oregonské univerzity pro zdraví a vědu. Jenže ti jí zpočátku vůbec nevěřili. „Nemohli ty červy najít," říká. Snažili se ji proto přesvědčit, že to byl asi jen hlen a že se dívka spletla. Abby jim ale řekla, ať chvíli vydrží. A asi za hodinu cítila, jak se červ pohybuje. „Řekla jsem lékařům: Podívejte teď, podívejte se!“ Lékaři nemohli věřit svým očím. Okamžitě kolem ní začali běhat a odebírat vzorky.

„Skepticismus lékařů je pochopitelný," říká Erin Bonuraová, lékařka a expertka na infekční nemoci v OHSU, která pomáhala dívku léčit. „V USA jen málokdy slyšíte o někom, kdo by měl v oku červy, ledaže by cestoval do nějaké rozvojové země. A to nebyl případ Beckleyové," říká Bonuraová. „Z tohoto důvodu jsem věděla, že musíme získat červy, abychom je mohli identifikovat.“

V příštích několika týdnech se v dívčiných očích objevilo 14 červů. Nakonec je lékaři poslali do Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Parazitolog Richard Bradbury a jeho tým se okamžitě snažili zjistit, o jakého červa vlastně jde.

Nejprve si mysleli, že jde o druh očního červa nazvaného Thelazia californiensis, který se dříve objevil v Kalifornii a Utahu. „Od roku 1930 se objevilo asi 10 případů tohoto červa. Takže je to extrémně vzácné,“ vysvětloval říká Bradbury. Jenže tahle diagnóza se brzy ukázala jako chybná. „Rychle jsem si uvědomil, že se mýlíme,“ přiznal lékař.

Červ, kterého měla Abby v očích, nebyl nikdy předtím hlášen u lidí, říká Bradbury. Aby zjistil, co to bylo, musel získat archivní vzorky z roku 1928. Nakonec Bradbury identifikoval viníka: šlo o červa Thelazia gulosa. Samci a samičky tohoto červa žijí na povrchu kravského oka, kde se páří a vytvářejí drobné larvy. Tento červ pak způsobuje, že z kravského oka vylévá hnis. A pak přiletí muška, přistane na hnisu a některé larvy se k ní přichytí.

„Nedospělí červi pak rostou ve větších larvách uvnitř mouchy," říká Bradbury. „A když červi dostatečně vyrostou, moucha je uvolní zpět do dalšího kravského oka - nebo do lidského oka,“ popisuje průběh nákazy lékař, který spolu se svými kolegy publikoval případ v odborném magazínu American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

V podstatě je to tedy tak, že moucha vypustila červy přímo do dívčina oka. „Ano, to je pravda," říká Bradbury. „Moucha prostě vyzvracela červy do oka," říká drsně. Abby se nakonec uzdravila. Jakmile z jejího oka odstranili všechny červy, oko se vrátilo do normálu. Podle lékařů nemá ani žádné psychické následky. Bohužel pro skot není prognóza tak příznivá. Zvířata si sama nedokážou červy z očí vytáhnout. A když se červi v oku dlouho pohybují, mohou způsobit trvalé zjizvení, říká Bradbury.