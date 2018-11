Přišli jste v dětství o mandle? Lékaři pro vás mají hodně špatnou zprávu

Po celá desetiletí podstupovaly miliony dětí na celém světě chirurgický zákrok, při kterém jim byly odstraněny nosní a krční mandle. Jde vlastně o lymfatické uzliny, které jsou součástí imunitního systému člověka a některých savců. Jsou prvním místem, kde se zachytávají antigeny, které přicházejí do organismu ústní a nosní dutinou.

Často jsou proto prvním orgánem v organismu, kde dochází k replikaci viru či pomnožení bakterií. Především u dětí pak způsobují často chronické záněty. A protože lékaři dlouho věřili, že nepřítomnost mandlí nemá na zdraví dospělých významnější vliv, často se rozhodli dětem trpícím opakovanými bolestmi v krku a ušními infekcemi, které doprovázejí tyto záněty, mandle prostě vyříznout.

Ale průkopnická studie zveřejněná v magazínu JAMA Otolaryngologie-Head & Neck Surgery naznačuje, že tato rozšířená praxe by mohla způsobit, že děti bez mandlí budou v budoucnu více nemocné.

Výzkumný tým vedený doktorem Seanem Byarsem z Melbournské univerzity zkoumal lékařské záznamy přibližně 1,2 milionu dánských pacientů, jejichž zdraví bylo sledováno od narození do věku 10 let a v některých případech až do věku 30 let.

Po porovnání záznamů Dr. Byers a jeho kolegové zjistili, že pacienti, kteří podstoupili odstranění krčních mandlí neboli tonzilektomii, v následujících letech třikrát častěji trpěli alergickými nebo infekčními onemocněními horních cest dýchacích - včetně astmatu, chřipky a pneumonie. Adenotomie (odstranění nosních mandlí) je pak podle vědců spojena s dvojnásobně vyšší mírou těchto onemocnění, ale také s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a zánětem spojivek.

A překvapivě tato analýza také ukázala, že mnohé z problémových symptomů tonzilitidy a adenoiditidy, které měla operace odstranit - například problémy s dýcháním a chronické záněty ucha nebo nosní dutiny - se často brzy po operaci vrací, což znamená, že jakékoliv možné krátkodobé přínosy zákroků jsou nepatrné v porovnání s dlouhodobými riziky.

Tato studie je první, která zhodnotila dlouhodobý dopad odstranění nosních a krčních mandlí, autoři ovšem poukazují na to, že vycházeli z dat od velkého počtu pacientů, což dodává jejich výsledkům velkou váhu.

Vzhledem k významným rizikům doktor Byars a jeho tým navrhuje, aby se tyto zákroky vůbec neprováděly, pokud je k dispozici alternativní způsob léčby. Pokud dojde k vyčerpání všech možností, lékaři by se prý měli pokusit odložit operaci tak, aby se mohl imunitní systém dítěte co nejdéle rozvíjet bez zásahu.

„Vzhledem k tomu, že mandle jsou součástí lymfatického systému a hrají klíčovou roli jak v normálním vývoji imunitního systému, tak při screeningu patogenů během dětství a raného života, není překvapením, že jejich odstranění může zhoršit detekci patogenů a zvyšovat riziko pozdějších respiračních a infekčních onemocnění,“ dodávají experti.