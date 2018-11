Proč rána do brňavky tak bolí? Můžete i ochrnout

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Každému z nás se už zajisté „povedlo“ pořádně se bouchnout do brňavky. Tušíte, proč to tak bolí? Odpověď na tuto otázku není příliš složitá, pokud máte základy anatomie, horší je to ale v případě tzv. syndromu kubitálního tunelu. Jeho léčba je svízelná.