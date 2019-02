17. listopad neovlivnil jen politiku. Co se stalo s hrady a zámky?

— Autor: Lukáš Slabý / EuroZprávy.cz

Cílem výletů a toulek mnohých českých turistů jsou především památky, ať už se jedná o hrady, zámky, hrádky či tvrze. Ač si to mnoho obyvatel neuvědomuje, Česká republika patří co do rozlohy k nejbohatším zemím na tyto památky, které můžeme najít snad v každém městě, městečku i vesnici. Část těchto památek je dodnes spravována státem a veřejnosti přístupná, část je v soukromém vlastnictví též většinou přístupná. Současný stav památek přitom výrazně ovlivnil právě 17. listopad roku 1989 a následující události.