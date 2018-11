Zázrak 1. světové války? Vojáci z několika anglických vesnic měli neuvěřitelné štěstí

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Světová válka byla brutálním konfliktem, který se podepsal takřka na všech přeživších. Skoro v každé rodině byl nějaký příbuzný mezi padlými. Využití moderních válečných technologií, bojových plynů a řádění epidemií nejrůznějších nemocí rozmáhajících se v zákopech ve velkém vedlo k monstróznímu množství obětí na životech. V několika malých vesnicích na anglickém venkově se však na brance usmála štěstěna. Všichni odvedení se vrátili živí.

V zapadlé vesnici Hunstanworth, kde dnes žije přibližně dvě stovky obyvatel, byli na začátku velké války odvedeni bratři Makepeace a Joshua. První byl dvakrát postřelen, přežil i chřipkovou epidemii, která má na svědomí milióny obětí. Mladší Joshua byl zasažen úlomkem granátového šrapnelu. Kovový předmět pak měl v noze až do konce života. Do války byli odvedeni společně s dalšími pěti vesničany s Hunstaworthu. Všichni se však nakonec vrátili z války zpět, přestože jejich zdravotní stav byl nezáviděníhodný.

Jenže jak už to mezi lidmi bývá, pokud má někdo štěstí, nemůže uniknout bez trestu. Platí to i v souvislosti s tak velkou tragédií, jakou byla první světová válka. Pro usedlíky v sousedících vesnicích, kde ztratili řadu svých sousedů, byli obyvatelé vděčných vesnic v jejich očích zostuzeni tím, že nepoložili žádnou oběť na oltář boje proti nepřátelům. Obyvatelé ostatních vesnic měli dlouhá desetiletí pocit, že si užívali míru, aniž by zaplatili nejvyšší cenu, která k míru vedla.

Britští historikové se za pomocí matematiků pokusili spočítat, kolika vesnicím se poštěstilo vyváznout bez ztrát na životech svých obyvatel. Napočítali jich pouze 22. Zajímavé je, že se jim nepodařilo identifikovat žádnou takovou vesnici ve Skotsku ani v Severním Irsku. Ze statistik dále vyšlo, že největší počet navrátilců z jednoho místa beze ztrát byl 59 v případě vesnice Arkholme, v níž tehdy žilo 320 vesničanů.

Naštěstí se dnes jedná již jen o historii a pozoruhodnou připomínku jedné z největších tragédií lidské civilizace.