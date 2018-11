Jak zachránit Zemi? Vědci našli řešení, které se lidem nebude líbit

Superpotraviny nejsou tak super? Je to čistý jed, tvrdí profesorka z Harvardu

Vědecký portál IFL Science na to šel matematicky. Pokaždé, když jde člověk "na malou", musí spláchnout záchod. Na to je ale potřeba poměrně velké množství vody, která následně putuje do kanalizace. Podle odborníků zcela zbytečně.

Průměrná toaleta totiž na každé spláchnutí použije 6 litrů vody, a průměrný dospělý člověk močí asi sedmkrát za 24 hodin. To znamená, že každý den stojí močení jednoho člověka 42 litrů vody. Za předpokladu, že lidé močí stejným způsobem každý den, spotřebuje jeden průměrný člověk za rok 15.330 litrů vody pouze na splachování.

Ve Spojených státech žije 319 milionů lidí. Vědci spočítali, že za předpokladu, že všichni močí plus mínus stejně, vynaloží jen USA na splachování 4,9 bilionu litrů vody ročně. Pro srovnání jdeo s tejné množství vody, které se vejde do 1 970 000 olympijských bazénů.

Močení ve sprše to ale může podle odborníků změnit. Předpokládají, že jedna úleva ve sprše, kde tak jako tak voda, kterou se sprchujete, teče, nahradí jednu cestu na toaletu, a tedy jedno splachování. To znamená, že za rok lze ušetřit až 2,190 litrů vody. V přepočtu na populaci USA to činí 699 miliard litrů vody ročně.

Závěrem vědci radí: "Částečně díky uměle vyvolaným změnám klimatu a částečně díky neefektivnímu využívání vodních zdrojů je zásobování vodou na celém světě neuvěřitelně nízké. Udělejte pro svou planetu laskavost, močte ve sprše."