Přinesli jste domů vši? Pozor na babské rady, tyto jsou nebezpečné

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

V Česku žije více než 20 druhů vší a ačkoliv jsou pro člověka nebezpečné jen dva z nich, každý, kdo se s nimi už někdy setkal, ví, jak nepříjemné to je. Mezi základní a specifický příznak totiž patří svědění hlavy, kterého se nelze zbavit ani šamponem a vodou. Existuje ale i řada doprovodných jevů, jako nespavost, zvětšené uzliny nebo teplota.

Rozšířenou, avšak mylnou představou je, že vši mohou chytit pouze děti. Pokud ale máte v dospělosti nebo ve stáří bujnou kštici, nevyhnete se jim v jakémkoliv věku. Stejně tak neplatí, že by vši byly výsadou lidí zanedbávajících hygienu. Vším se sice více daří v neuklizeném prostředí, nicméně dostat je můžete, i když máte doma perfektně čisto a vlasy si myjete třikrát denně.

Pokud se vám či vašim dětem ve vlasech objeví vši, je na čase objevit se trpělivostí a pustit se do likvidace. Samy od sebe nezmizí, nevymyjete je ani nevyčešete. Veš se zkrátka drží "jako klíště" a jen tak lehce se neutopí. Naštěstí jsou okem poměrně dobře vidět.

Utopit, udusit?

Při prvním náznaku vší je potřeba prohlédnout hlavu postiženého a hledat vši samotné, nebo jejich vajíčka, hnidy. Ty bývají nejčastěji přichyceny u kořenů vlasů a po jejich rozmáčknutí nehty je slyšet charakteristické lupnutí. Pokud nalezneme veš v jakkoliv stádiu, je pravděpodobné, že jich ve vlasech bude více, a je potřeba se okamžitě pustit do léčby.

Je velmi důležité co nejdříve vyprav všechno ložní a další prádlo, se kterým dotyčná osoba přišla do styku. Jinak by veškerá snaha o vyléčení mohla přijít vniveč, neboť vším se na tkaninách líbí a hrozila by infikace i dalších členů rodiny. Prádlo je potřeba vyprat alespoň na 60 stupňů.

Jde to i bez chemie?

Kdo se brání používání chemických přípravků, může vyzkoušet některé z metod, ke kterým se uchylovaly naše babičky. Účinný může být například olej, který se nanese na vlasy, vmasíruje a poté se vlasy zabalí do sáčku. Zhruba po hodině by se vši měly udusit. Podobně lze použít ocet, ten ale může kůži na hlavě podráždit.

Účinný je také tea tree olejíček, které je vším nepříjemný a odpuzuje je. Použít se dá také žehlička na vlasy, která vši doslova sežehne, úspěch této metody je ale spekulativní a u kratších vlasů ne příliš vhodný. Ty je nejlepší jednoduše ostříhat, protože vši ve vlasech kratších než jeden centimetr nepřežijí.