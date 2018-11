Požáry v Kalifornii zachvátily luxusní vily amerických celebrit, mezi postiženými jsou Lady Gaga, Kim Kardashian a Cher

V Kalifornii, zejména v Malibu, žije řada slavných amerických hvězd a sídlí několik filmových společností. Mezi celebrity, které musily opustit své luxusní bydlení patří herečka Alyssa Milanová a herec Scott Baio. Na svých sociálních sítích o požáru psala i americká modelka a podnikatelka Kylie Jennerová. „Oheň se blíží k mému domovu. Doufám, že jsou všichni v bezpečí,“ napsala Jennerová na svém Instagramu.

O požáru na svém Twitteru psala i zpěváčka Cher, která řekla, že má strach o svůj domov v Malibu. Zpěváčka Lady Gaga v pátek byla evakuována a přesně zatím neví, zdali její domov v Kalifornii přežil, na svém profilu v sociálních sítích Gaga podpořila všechny, kdo se ocitli ve stejné situaci.

I am thinking so deeply for everyone who is suffering today from these abominable fires & grieving the loss of their homes or loved ones. I’m sitting here with many of you wondering if my home will burst into flames. All we can do is pray together & for each other. God Bless You.