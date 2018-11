Jak vznikly legendy o upírech a vlkodlacích? Za vším stojí nemoc zvaná porfyrie

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Citlivost na světlo, velké špičaté zuby, hrůza z česneku. Právě to jsou věci, které si spojujeme s upíry. Lékaři by vám ale spíše řekli, že jde o příznaky nemoci zvané porfyrie. Tou údajně trpěli některé známé osobnosti dějin. A právě ona by mohla vysvětlit celou řadu legend – včetně té o Drákulovi.