Děsivá věštba Baby Vangy: Evropa podle nejznámější věštkyně na světě brzy zanikne

Baba Vanga se narodila v roce 1911 a její život je opředený mnoha mýty, které nelze s určitostí potvrdit ani vyvrátit. V raném dětství prý přežila silnou bouři, která ji připravila o zrak, zároveň ale údajně získala věštecké schopnosti.

Vanga se během svého života těšila velké oblibě a vyhledávali ji bohatí a mocní lidé. Za svůj život učinila stovky předpovědí a 85 % z nich se údajně naplnilo. Věštkyně zemřela v roce 1996, její předpovědi ale sahají mnohem dál.

Vanga například tvrdila, že v roce 1999 voda zaplaví Kursk a všichni zahynou. V té době se věštkyni smáli, nikdo ale netušil, že proroctví se netýkalo města v Rusku, ale stejnojmenné ruské ponorky. Předpověděla také pád dvojčat 11. září a smrt princezny Diany.

Předpovědi baby Vangy se týkaly i roku 2016. Věštkyně tvrdila, že Evropa se začne rozpadat a z rozvojových zemí přijdou muslimové, kteří začnou vést válku. Její předpovědi se obě vyplnily, za rozpad Evropy totiž lze považovat brexit.

Další věštba, kterou Baba Vanga údajně pronesla, se má týkat roku 2025. V něm má totiž Evropa jak ji známe přestat existovat. Dostupné prameny neuvádí, jestli má být na vině migrace, válka nebo globální oteplování. V Evropě ale nemá žít téměř nikdo. Všichni ji opustí.

Znovu by se měla osídlit až v roce 2043, kdy by měli Evropu ovládnout muslimové. Jestli se tak stane ukáže až čas, podle statistik Eurostatu ale do Evropy už dorazilo více než milion muslimských migrantů.

O několik let později má ale nastat zvrat. Spojené státy se údajně odmítnou smířit s nadvládou muslimů v Evropě a podniknout útoky s využitím těch nejmodernějších zbraní, které si dnes ani neumíme představit.

Stejně jako v případech Nostradama je třeba brát podobné věštby s velkou rezervou. Mnoho z nich trpí na nejednoznačný a dobou značně překroucený výklad, nehledě na to, že jde o vědecky nepotvrzené disciplíny, kde může o splněných předpovědích rozhodovat náhoda.