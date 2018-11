Mohou chilli papričky vypálit díru do břicha?

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Buď je milujete, nebo je nemůžete ani cítit. Řeč je o chilli papričkách, těch malých, červených a neskutečně pálivých. Není radno plést si je s chilli kořením, které se sice z papriček vyrábí, jejich pálivosti ale ani zdaleka nedosahuje.

Říká se, že vám ale přílišné pálení papriček může vypálit díru do krku nebo do břicha. Většina lidí tomu nepřikládá žádnou váhu, jednoduše proto, že si myslí, že to není možné, opak je ale tak trochu pravdou.

Své o tom ví Američan, kterého soutěž v pojídání papriček dostala do nemocnice. Pyré z papričky bhut jolokia mu doslova vypálilo díru v jícnu. Jeho tělo se totiž s žárem nedokázalo vypořádat.

Američan se brzy začal dávit a s obrovskými břišními bolestmi musel být okamžitě převezen do nemocnice. Tam lékaři zjistili, že má v jícnu díru o průměru 2,5 centimetru.

Za tou ale podle lékařů nestojí přímo papričky jako takové, které prakticky vzato nemohou propálit břišní stěnu ani jícen samotný. Díru vypálila reakce na ní, tedy silné zvracení. Muž musel každopádně okamžitě na operaci a několik týdnů strávil v nemocnici na pozorování.

Podle lékařů je odpověď jednoduchá. Samotná paprička tělu extrémně neprospívá, v malém množství ale ani neškodí. Je však třeba dát si pozor na doprovodné reakce a nepřehánět to s pálivostí. Pokud to vaše tělo nesnese, dá vám to jasně najevo a stojí za to jej poslechnout. V opačném případě jde o zdraví.