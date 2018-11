Brnění hlavy, bolest v krku, bolest očí. Jak bojovat s nebezpečnými problémy v domácnosti?

Babiš: Nikdy neodstoupím, ať si to všichni zapamatují

Nebuďte překvapeni, pokud začnete z ničeho nic doma kýchat. Alergická reakce se může objevit, i když se zdá, že je vše dokonale čisté. Náš imunitní systém se s různými alergeny potkává dennodenně a mnohdy se s nimi zvládá vypořádat správně, alespoň na první dojem. Po mnoho let si můžeme myslet, že alergie se nás netýkají, nicméně dojít může i na nás. Mnohdy až teprve s prvními projevy alergie začneme zjišťovat, že před jejími zdroji nemáme kam uniknout.

Alergie na roztoče

Jedním z hlavních spouštěčů alergie v našich domácnostech je prach. Přesněji řečeno, nikdo z nás není alergický na prach, ale na částice, ze kterých se prach skládá. Především se pak jedná o dědictví po asi nejnepopulárnějším našem spolubydlícím – roztoči. Tito, stěží viditelní pouhým okem, asi 0,4 mm velcí pavoukovci nepřenášejí nemoci, ale jejich výkaly spouštěči alergie na domácí prach.

Živí se houbami a šupinkami kůže, kterých člověk během dne ztratí asi 1 gram, což dokáže nakrmit celou armádu roztočů. Ze všeho nejlépe se roztoči cítí v našich matracích, čalouněném nábytku, kobercích či závěsech. Zejména v letním období je pak jejich nejsilnější sezona – vyhovuje jim teplo a vlhko. Mnoho z nich sice s nižšími teplotami během topné sezony umírá, nicméně nikdy se jich nelze zbavit zcela.

Prevence – co můžeme s roztoči dělat?

Kromě denního větrání, vysávání a uklízení obecně, se doporučuje pravidelné čištění matrací s pomocí speciálních čističů a vysavačů s elektrickým kartáčem, důkladné vysávání koberců i závěsů. Pomoci nám mohou také ochranné podložky na matrace, které lze jednoduše vyprat v pračce. Obecně pak platí, že povlečení bychom měli měnit často a prát jej na 95 °C. Roztočů se sice nikdy nezbavíme zcela, ale to nevadí, protože ohrožují naše zdraví a ve chvíli, kdy je jejich výskyt veliký.

Plísně

Také plísně vyvolávají alergie. Máme-li v domácnosti zvlhčovače či rostliny v květináčích, v případě výskytu alergie bychom je měli nahradit odvlhčovači. Stejně tak mohou být zdroji plísní generátory klimatizace. Plíseň jednoduše poznáme z černé skvrny na stropě, v rozích koupelny, objevit ji můžeme také na zadní straně tapet či obložení. Plíseň dokáže vyprodukovat až 20 milionů spor za hodinu a velice často proti nim pomůže pouze profesionální a velmi nákladná pomoc odborníka. Abyste předešli vzniku plísní, doporučuje se denně časté větrání po dobu několika minut.

Zvířecí srst

Alergií na zvířecí srst v posledních letech výrazně přibývá. Není to však srst samotná, na co jsme alergičtí, ale proteiny, které jsou na ní navázány – pozůstatky potu, mazu či slin. Když se tyto alergeny dostanou do kontaktu se sliznicemi očí, nosu nebo plic, může dojít k alergickým reakcím jako je zánět spojivek či dokonce potížím s dýcháním. Ve slabších formách alergie na zvířecí srst se doporučuje každodenní vysávání vysavačem, který má výborné filtrační vlastnosti. V takovém případě je pak často možné nechat si svého mazlíčka v domácnosti i nadále.