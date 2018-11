Nebezpečné deodoranty? Lékaři popsali, co mohou udělat s lidským tělem

"Vypadněte ze země!" Tijuana se vzbouřila proti karavaně migrantů mířících do USA

Mladík podle studie, ze které cituje CNN, vdechoval deodorantový sprej, aby se „sjel“. Takové případy jsou „velmi vzácné", tvrdí doktor Kelvin Harvey Kramp z jednotky intenzivní péče v nemocnici Maasstad v Rotterdamu.

Kramp vysvětlil, že je to proto, že úmrtí způsobené inhalací deodorantu nejsou u obecné populace běžně. „Vlastně nejsou známé důsledky vdechování deodorantu, což způsobuje, že lidé pokračují v tomto nebezpečném chování,“ varuje lékař.

Mladík, který měl v minulosti psychotické příznaky, byl přijat do rehabilitačního centra kvůli zneužívání konopí a ketaminů a užíval antipsychotika. „Během relapsu v červenci si položil ručník nad hlavu a inhaloval sprej z deodoranty, aby se sjel,“ uvádí se ve zprávě, kterou ve čtvrtek zveřejnil lékařský server BMJ.

Pacient byl nejprve hyperaktivní, skákal nahoru a dolů, pak se ale náhle zastavil průtok krve, což způsobilo srdeční selhání a kolaps, uvádí zpráva. Byl ihned převezen do nemocnice a když ho zdravotníci nedokázali oživit, byl uveden do indukovaného kómatu. „Pacient neměl dostatek mozkových funkcí k udržení života," řekl Kramp. Devět dní poté, co byl hospitalizován, zemřel.

Existují tři teorie o tom, co způsobilo jeho srdeční zástavu. Kramp uvedl: „Inhalace mohla způsobit, že srdce pacienta bylo přecitlivělé, což mohlo způsobit, že jakýkoli následný stres, jako když byl přistižen rodiči, způsobil zástavu srdce. Inhalace také snižuje sílu kontrakce srdečního svalu. Další možností je, že inhalanty mohou způsobit spasma koronárních tepen.

Hyperaktivita pacienta pak podle expertů může znamenat, že prožíval „děsivé halucinace“. Pokud by tomu tak bylo, připadala by podle Krampa v úvahu první teorie. „Zneužívání rozpouštědel není novým jevem,“ uvádí se ve zprávě. Podle Krampa se primárně objevuje u „mladých a zranitelných osob".

Za nejvíce ohroženou skupinu v tomto směru označuje studie mládež ve věku 15 až 19 let. „Lidé v rehabilitačních centrech nebo ve věznicích s větší pravděpodobností zneužívají výrobky určené pro domácnost,“ dodává zpráva. To znamená, že v těchto prostředích by mohlo docházet k většímu riziku úmrtí na srdeční choroby.

„K těmto bezpečným prostředkům, jako jsou výrobky určené pro domácnost, lidé mají snadný přístup, vysvětluje Roz Gittins, skupiny Addaction, která pracuje s drogově závislými.

Toxický chemický butan, který se často používá ve výrobcích používaných v domácnosti, má podobný účinek jako alkohol, vysvětluje Kramp. „Záměrem těch, kteří tyto látky zneužívají, je zažít pocity euforie a vyloučení,“ popisuje lékař. Při jejich užívání ale hrozí poškození jater a ledvin, ztráta sluchu, zpožděný vývoj chování a poškození mozku.

Chemikálie, jako je butan, mají velmi rychlý, ale krátkodobě působící účinek. „Lidé tak chtějí stále více,“ vysvětluje Gittins

Autoři zprávy doufají, že zvýšení povědomí o problému pomůže snížit počet dalších úmrtí souvisejících s inhalováním látek či rozpouštědel. „Abychom zabránili jejich zneužívání, musíme se snažit zvýšit povědomí o možných dramatických důsledcích inhalačního zneužívání mezi mladistvými, rodiči, zdravotnickým personálem," uvedl Kramp.

Zpráva také uvádí, že v USA kvůli inhalování dochází ročně k asi 125 úmrtím. Stephen Ream, ředitel britské organizace Re-solv, dodává, že v roce 2016 „bylo s těmito produkty spojeno 64 úmrtí", přičemž nejméně třetinu zneužívaných látek tvořil butanový plyn.