Lidé pochází z krys? Takhle vypadal náš pradávný předek

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Lidé pocházejí z opice. To není žádná novinka a evoluční teorie nás učí už stovky let, že i opice se postupem času vyvíjely. Prakticky každé zvíře na světě má rozsáhlý, miliony let starý rodokmen, který směřuje ke společným předkům a skrze ně až k nejprimitivnějším buňkám, z nichž vznikl život. Vědcům se ale nyní povedlo vypátrat nejstaršího savce na světě, který dal vzniknout jak lidem, tak například i velrybám. A je jím krysa.