Prohřešek vůči dietě? Může to být dokonce užitečné, překvapují vědci

Snažíte se shodit nadbytečné kilogramy a myslíte si, že se musíte zříci všech svých oblíbených jídel, dokonce i o dovolené? To není nejlepší nápad, neboť určitá výjimka z diety nejen že nenaruší výsledek, ale může být dokonce užitečná. Tvrdí to studie týmu nizozemských vědců, která byla zveřejněna na stránkách Personality and Social Psychology Bulletin.

Vědci dospěli k závěru, že podlehneme-li pokušení, když k tomu máme dobrý důvod, pomáhá nám to interpretovat toto chování nikoli jako selhání, které zničilo naše snahy dosáhnout určitého cíle, ale jako důkaz vlastní sebekontroly.

A že je zcela nepodložená myšlenka, že se vždy musíme vyhnout každému pokušení, jestliže chceme dosáhnout dlouhodobého cíle, jako je snížení váhy, ukazuje i výzkum zveřejněný v Journal of Consumer Psychology. V této studii portugalští a nizozemští vědci pomocí tří experimentů zahrnujících také osoby držící dietu ukázali, že v případě, kdy je "deviantní" chování předběžně naplánováno, může pomoci udržet si sebekontrolu a pokračovat ve stanoveném programu. Jinak řečeno, tyto "přestupky pod kontrolou" zlepšují náladu a posilují schopnost odolávat jiným pokušením.

Jaké praktické poučení si můžeme z těchto studií vzít? "Samozřejmě není možné podlehnout prvnímu pokušení, které se nám naskytne, to je způsob, jak nad sebou ztratit kontrolu; podlehněme, když k tomu máme dobré důvody. A tyto dobré důvody mají vždy co do činění s tím, že jsme ve společnosti druhých, nikoli s tím, že se chceme odměnit nebo utěšit," říká docentka Nicoletta Cavazzaová z Modenské univerzity.

"V praxi není užitečné začínat dietu s myšlenkou, že ji budeme v každém případě dodržovat dlouhou dobu. Lépe je hned na začátku zvážit, za jakých podmínek a z jakých důvodů jsme připraveni porušit omezení: večeře, při níž ochutnáme kulinářskou specialitu místa, kde jsme na dovolené, svátek, zvláštní nebo rodinná večeře, kdy nechceme urazit toho, kdo vařil a kdo nás pozval. Poté se vracíme k dietě s obnovenou odhodlaností," uvádí Cavazzaová.

Po tomto naprogramovaném prohřešku si můžeme naplánovat odlehčující den, abychom si tak byli ještě více jisti, že jsme se z psychického hlediska povzbudili a zároveň si příliš fyzicky neublížili.