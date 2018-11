Jeden z největších filmových nesmyslů odhalen. Co se stane, když v letadle otevřete dveře?

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Podle vědců nikoliv. Tento motiv, který mnohé cestující od letů letadlem odrazuje, je totiž naprosto nesmyslný. Není také bez zajímavosti, že podle statistických údajů za rok 2017 skončilo z 36,8 milionu letů tragicky pouze deset. A za žádný z nich nemohou otevřené dveře.

Letušky totiž musí před startem dodržet přísná bezpečnostní pravidla a utěsnění dveří zkontrolovat hned několikrát. Proto je technicky nemožné, aby se za letu dveře letadla otevřely.

"Jednoduše by nikdo neměl šanci je otevřít. Obavy z toho, že by to někdo dokázal a tlak by potom vytáhl z kabiny ostatní cestující, jsou zbytečné," uvedl podle serveru The Telegraph pilot Patrick Smith.

Vnější dveře se totiž v letadle otevírají dovnitř. A protože vnější tlak je nižší než tlak v kabině, nedokázal by je otevřít žádný člověk. Při běžné letové nadmořské výšce dosahuje tento tlak 0,7 - 0,8 atmosfér. To znamená, že na 1 cm² působí zátěž v rozmezí od 0,83 - 0,9 kg.

Dveře zkrátka za letu není možné otevřít, a to ani v nižší nadmořské výšce. "Bylo by možné otevřít je až těsně nad zemí," vysvětlil Smith. Dveře v letadlech mají navíc i mechanickou zábranu. Tu dokáže otevřít jen pilot, který je zamčený v pilotní kabině. Pokud by se tedy někomu nějak podařilo obejít problém s tlakem, což je samo o sobě nemožné, dveře by stejně neotevřel. Byly by zablokované.