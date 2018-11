Zkáza Centralie: Ve městě, které hoří 50 let v kuse, žije 7 lidí

Centralia bylo kdysi slavné hornické město. Díky nalezišti antracitu a uhlí si tamní obyvatelé neměli na co stěžovat. Ačkoliv v něm žilo méně než tři tisíce lidí, měli k dispozici vše, co moderní doba nabízela. V 60. letech se ale ve městě objevil požár, který hoří dodnes. A podle vědců bude další stovky let hořet.