Nadváha škodí zdraví, tvrdili odborníci. Po poslední studii je ale všechno jinak

Počet obézních lidí prudce narůstá. V důsledku tloustnutí pak stále více lidí trpí cukrovkou a řadou dalších chorob. Odhady uvádějí, že do roku 2025 se počet obézních lidí vyšplhá téměř k jedné miliardě.

Na nebezpečný trend upozornily výsledky analýzy, kterou vypracovala Světová federace pro obezitu (WOF). Zatímco v roce 2010 trpělo obezitou 11,5 procent světové populace (565 milionů lidí), o čtyři roky později se dané číslo vyšplhalo na 13 procent (670 milionů). Odhady tvrdí, že za deset let se již bude jednat o 17 procent lidí. Na nebezpečný trend upozornil server The Guardian.

Obezita byla přitom jedním z témat summitu OSN v roce 2011, na kterém byl stanoven cíl zastavit růst nadváhy tak, aby počet obézních lidí v roce 2025 nepřesáhl číslo z roku 2010. Tento cíl se nicméně ukazuje být nereálný.

Podle expertů za vzestup obezity může šíření západní stravy po světě a tvrdý marketing, který ovládá potravinářský průmysl. Problém představuje také sedavý životní styl. Zatímco v Severní Americe a v Evropě se míra obezity ustálila, vzestup můžeme zaznamenat například na Blízkém východě, Latinské Americe, Číně a dalších zemích jihovýchodní Asie.

Vědci z neziskové organizace, která byla založena za podpory fondů firmy Coca-Cola, ale zjistili, že není prvotní příčinou nadváhy nezdravá strava, ale nedostatek pohybu. Hlavní světový producent sodovek a sladkých limonád investoval čtyři miliony amerických dolarů a vytvořil neziskový závod GEBN (Global Energy Balance Network). Ten následně najal některé z předních vědců, kteří dospěli k zjištění, že existuje silný důkaz, že pasivní životní styl je ve většině případů hlavním viníkem obezity.

Někteří odborníci ale upozorňují na to, že provedená studie je silně zavádějící. Na stránce kde GEBN výsledky svého výzkumu uveřejnila, bylo například v poznámce pod čarou nenápadně uvedeno, že "publikace článku byla podpořena společností Coca-Cola". Tak či tak se ale jedná o zajímavý výzkum, který však může ten následující strčit do kapsy.

Vědci z Dánska totiž provedli dlouhodobou studii, ze které chtěli určit ideální index tělesné hmotnosti (BMI). Z výsledků byli překvapeni. Mít pár kilo navíc zase nemusí být tak špatné.

Téměř čtyřicet let trvající výzkum z Dánska ukázal, že lidé s nadváhou žijí nejdéle. Celkově se sledovalo více než 100 tisíc Dánů, kteří byli do studie přibrání s rozestupem patnácti let. Dále také studie ukázala, že obézní lidé neumírají dříve, než ti s normální váhou, jak informoval server sciencenews.org.

"Jedná se o velmi pečlivou studii," řekl Rexford Ahima, který studií přehodnotil. Výsledky hlavně dokazují, že BMI není ideální číslo k hodnocení zdraví. V minulosti se objevilo několik zpráv, které naznačovali, že obezita vede k vyššímu riziku srdečních onemocnění, mrtvic a dalších neduhů. To nemusí být vůbec pravda. Mnoho testovaných lidí ze studie netrpěli těmito nemocemi.

Do roku 2013 bylo BMI spojené s nejnižším rizikem úmrtí už 27, což spadá do nadváhy, a to i když se vzaly v úvahu zkreslující faktory jako věk, pohlaví, kouření a rakovina. Zároveň ale vědci varují před misinterpretací studie. Neznamená to, že byste měli jíst a pít co hrdlo ráčí, spíše chtěli dokázat, že obézní lidé se nemusí bát o život.