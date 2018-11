Rady našich babiček: Jaké zázraky doma udělá kola, káva, banány nebo kečup?

Na co si dát pozor, aby úspory neztrácely hodnotu aneb Kam se nevyplatí investovat?

Na zmíněné červené víno vám bude stačit destilát s vyšším procentem alkoholu, ideálně třeba vodka, bílý rum nebo gin. Červené víno svoji barvu získalo z barviva antokyanu, které je rozpustné v alkoholu. Když tedy nalijeme silnější alkohol na skvrnu a vytřeme hadrem nebo kusem papíru, skvrna zaručeně zmizí, vychází ze studie na Daily Mailu. Pokud se chcete zbavit následného zápachu z alkoholu, jednoduše polijte dotčené místo čistou vodou.

A jaké jsou další přírodní látky, do kterých byste jejich čistící vlastnosti možná ani neřekli?

Ocet

Měl by být první volbou, pokud chcete mí okna bez šmouhy. Za všechno může kyselina octová, která dokáže odstranit minerální zbytky, prach a mastnotu.

Sliny

Máme je všichni a jsou jedním z prvních pomocníků, když chceme umýt špínu z pultů nebo tvrdých povrchů. Součástí slin je totiž enzym amyláza, který napomáhá trávení a urychluje proces štěpení škrobů. A tato jeho vlastnost může pomoci i při odstraňování skvrn od jídla.

Banány

Toto ovoce vám pomůže se skvrnami a oděrkami na kožených věcech. Otřete skvrnu nejprve slupkou od banánu a potom vlhkým hadrem. Draslík obsažený v banánech se do kůže vstřebá a pomůže vyplnit škrábance na kůži. Ze stejného důvodu je draslík použitý i v krému na boty

Cola

Cola vám pomůže s úklidem WC. Stačí, když ji nalijete do záchodové mísy a necháte asi hodinu působit, aby se mohly projevit účinky kyseliny v nápoji obsažené. Potom celou toaletu vytřete toaletním kartáčem a spláchněte. Abyste dodali toaletě lesk, můžete kromě colových nápojů použít taky ocet.

Kečup

Ačkoli kečup vypadá, že spíš než na uklízení se hodí na dělání nepořádku, opak je pravdou. Skvěle se hodí na měděné, mosazné a stříbrné povrchy. Natřete kečup na místo, které potřebujete vyčistit, nechte nějakou dobu působit a nakonec setřete vlhkým hadrem. Budete překvapeni, jak dobře rajčatová pochoutka povrch vyleští, a to díky své schopnosti reagovat s částečkami síry, které matnost způsobují.

Majonéza

Pokud potřebujete odstranit skvrny z dřevěných povrchů, naneste majonézu na kousek látky a třete špinavé místo. Oleje obsažené v majonéze mají schopnost vytáhnout skvrny ze dřeva a navíc dokážou i zacelit jemné rýhy a škrábance.

Para ořechy

Také ořechy jsou mastné a obsahují různé druhy olejů, mohou tedy na dřevu působit podobně jako majonéza, jen se při jejich aplikaci tolik nezašpiníte. Ořech rozřízněte na půl a intenzivně s ním třete rýhu na stole, aby se z něj olej dostal.

Brambory

Se rzí vám zase pomohou brambory. Může za to kyselina šťavelová, která ve spojení s jedlou sodou rzi rozpouští. Jednoduše bramboru rozpůlte a rozříznutou stranu ponořte do jedlé sody. Potom, co se na bramboru nanese, můžete jí začít drhnout rezavá místa.

Grapefruit

Vodního kamene se zbavíte pomocí grapefruitu. Rozřízněte jej na půl a posypte solí, poté aplikujte na zanesená místa. Sůl odstraní slabší vrstvu vodního kamene, zatímco kyselina citronová v grapefruitu dokáže proniknout i do hloubky.

Káva

Jestli vaše lednička nepříjemně zapáchá, jednoduchým řešením je káva. Suchá kávová zrnka dejte do prázdné krabičky od másla a do víčka udělejte dírky. Kávová zrnka obsahují velké množství póru, které jsou lidským okem neviditelné, a dokážou tak do sebe nepříjemné pachy absorbovat a eliminovat.