Velký mozek a tři prsty? Vědci popsali, jak bude člověk vypadat v budoucnu

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Před miliony let se namísto člověka po planetě Zemi procházeli dinosauři a savci. Ještě dříve se obojživelníci pokoušeli vylézt na souš. A před nimi existovalo vše živé pouze ve formě buněk. Teď obývají naši planetu lidé, a ti jsou jakožto vládci potravního žebříčku předurčeni vládnout ji do doby, než matka příroda rozhodne jinak. Problém je tom, že i my se vyvíjíme, a za stovky let budeme vypadat úplně jinak, než dnes.