Jak na první pohled poznat zkažené jídlo? Vědci vymysleli zlepšovák

Jak poznat zda je jídlo závadné? Někdy je to patrné na první pohled, někdy to ale pouhým okem nepoznáme. Podle kanadských vědců byste ale nyní měli poznat zda je jídlo zkažené okamžitě po jeho rozbalení. Za pomoci speciálního detektoru, který bude implementován přímo do obalu.

Do plastového obalu v němž je jídlo uloženo bude zakomponován film, jež se jasně rozzáří pokud přijde do kontaktu s bakteriemi, například se zákeřnou E.Coli. Indikátor by měl být naprosto spolehlivý a pro svoji činnost ani nepotřebuje být v přímém kontaktu s jídlem, stačí že bude v jeho blízkosti.

Vědci za sebou mají již i první úspěšné testy. Detektor o velikosti poštovní známky se jasně rozzářil v momentě, kdy jej přiblížili k závadnému jablečnému džusu. Výzkumníci z McMasterovy univerzity, kteří za objevem stojí proto již plánují další kroky. Nyní by chtěli vyvinout film jež pozná další bakterie, například salmonelózu.

Že jde o opatření více než žádoucí dokládají čísla Světové zdravotnické organizace. Podle nich podobná onemocnění zabijí ročně po celém světě více než 420 tisíc lidí. Varovné záření je zatím viditelné pouze pod fluorescenčním skenerem. Vědci už ale vyvíjejí speciální přístroj pod nímž bude varování jasně zřetelné. Bude mít velikost krabičky od sirek a půjde připevnit na mobilní telefon.