Jak řešit vánoční kalamity? Nejčastější problémy, které vás mohou před svátky potkat

Nehody většinou přicházejí v nejméně vhodnou chvíli. Během svátků jsme ještě více nervózní, aby nás něco nepřekvapilo. Na co vše se lze připravit, abyste redukovali újmu na majetku a vaše pověst dobrého hostitele nezaznamenala výraznější šrámy?

Kalamity nás mohou zaskočit v největším vánočním shonu i při běžném provozu domácnosti. V případě drobných domácích nehod si často poradíme sami, ale na větší "katastrofy" už naše síly nestačí. Sehnat ale dobrého fachmana, který svému řemeslu rozumí, je kumšt.

Jestliže si nevíte rady, kterého řemeslníka oslovit, sami zadejte poptávku a vyčkejte na nabídky odborníků. Kontakty na spolehlivé instalatéry, zámečníky, sklenáře, topenáře a další řemeslnické firmy mějte po ruce.

1. Zbytky jídla nesplachujte do dřezu

Mastnotu a drobky nikdy nesplachujte do dřezu. Tuk setřete ubrouskem nebo novinami a drobky smeťte rovnou do koše. Pokud se již odtok ucpal, zkontrolujte, zda není zanesený sifon. Nečistoty zkuste odstranit i pomocí zvonu nebo čističe odpadu z drogerie. Jestliže voda stále neodtéká, nezbývá než zavolat instalatéra.

2. Vytopená koupelna

Malou potopu může způsobit prasklé vodovodní potrubí nebo poškozená hadice u pračky. Jestli jste vytopili koupelnu, krátce a intenzivně větrejte a snažte se vlhkost co nejdříve pohltit, abyste zamezili vzniku plísní. Potrubí ochrání před popraskáním izolace, která ochrání plastové trubky elektrickým topným kabelem. Na plastové potrubí se navine hliníková fólie, na kterou se kabel nalepí. Vodič je opatřen vlastním termostatem, který udržuje konstantní teplotu celého obalu.

3. Nezapomeňte na vodu na chatě

Vlastníte-li chatu, nezapomeňte vypustit vodu z čerpadel, bojlerů a potrubí. Rozpínající se led by mohl zařízení roztrhat. Nemůžete-li vodu z okruhu vypustit, přidejte do něj alespoň nemrznoucí směs. Do splachovací nádržky a toalety nasypte sůl a vložte otevřenou plastovou lahev.

4. Využívejte zásuvky rozumně

Nezapojujte všechny spotřebiče do jedné elektrické zásuvky, protože přetěžováním elektrické sítě hrozí riziko vypuknutí požáru. Všechny přívodní šňůry, prodlužovací kabely a zásuvky mějte pod dohledem. Poškozená izolace světelné výzdoby by mohla zapříčinit vznik požáru. Do elektroinstalace byste sami neměli zasahovat. Vždy zavolejte elektrikáře, který zjistí příčinu poruchy.

5. Zavzdušněné topení spravíte sami

Příčinou vlažného radiátoru může být nedostatečně odvzdušněný topný systém. Ten zvládnete spravit i sami – uvolněte odvzdušňovací ventil, z kterého začne prskat tekutina, dokud z topení nezačne vytékat pouze voda.

6. Rozbité okno už se nevysype

Praskne-li sklo při mytí oken nebo v zápalu dětské hry, jeho vysypání zabraní izolační okenní fólie. Díky svým vlastnostem zároveň izoluje teplo a zabraňuje jeho únikům skrze sklo.

7. Za zamrzlá okna a dveře může vysoká vlhkost

Velmi nízké venkovní teploty a vyšší vlhkost uvnitř domu může způsobit zamrznutí oken nebo vchodových dveří. K jejich otevření nepoužívejte násilí. Dveře dokola poklepejte, zkuste zahřát jejich rám. Po chvilce by měly povolit. Okna začnou rozmrzat, jakmile zvýšíte teplotu v místnosti. Na zamrzlý zámek použijte chemický rozmrazovač, stejný jako používáte na zamrzlý zámek u auta.

8. Jak předejít patáliím s nepoctivým opravářem?

Doporučení známých občas nestačí. V živnostenském rejstříku prověřte, že má řemeslník na danou práci odpovídající živnostenské oprávnění. Z obchodního a insolvenčního rejstříku vyčtete, jak si firma vede finančně. S opraváři sepište smlouvu a uveďte v ní dohodnutou cenu práce. Vyžaduje-li firma zálohu, nechte si vystavit doklad o převzetí hotovosti.