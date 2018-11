Jmenoval se Farrokh Bulsara a sbíral kočky. Co jste nevěděli o Freddie Mercurym?

Do historie se zapsal jako Brit s anglickým jménem, ve skutečnosti se ale narodil v Tanzanii. I jméno měl jiné, jeho rodným bylo Farrokh Bulsara. Na Mercuryho se přejmenoval v roce 1970.

Freddie studoval grafický design na škole Ealing Art College, emblém kapely Queen je proto čistě jeho prací. Jinak se ale věnoval převážně hudbě, jeho hlas měl totiž rozsah čtyři oktávy. Je to bezesporu úctyhodné, existují ale zpěváci, kteří jsou na tom ještě lépe. Kupříkladu zpěvák Mika, který se proslavil hitem Relax (Take it easy) má rozsah pět oktáv.

Mercury ale i přes svůj legendární hlas původně zpěvákem být neměl. Toto místo měl v kapele obsadit Tim Staffell. Svou roli na tom může mít i to, že ve skutečnosti byl Mercury neuvěřitelně stydlivý. I přesto se ale dokázal živit jako prodavač, se svou partnerkou Mary Austinovou prodával své grafické práce a použité oblečení.

Navzdory své stydlivosti s Queen odehrál zhruba 700 koncertů. Na nich zazpíval tak slavné písně jako právě hit, podle kterého je pojmenován nejnovější film: Bohemian Rhapsody. Když se ale Mercuryho ptali, co ten název znamená, s ledovým klidem odpověděl, že nic, že je to vlastně nesmysl.

V soukromí Mercury sbíral známky a miloval kočky. Měl jich doma i deset najednou. Co naopak není tajemství je, že byl homosexuál. I přesto odkázal většinu svého majetku své dávné, již zmíněné lásce, Mary Austinové.

Rovněž není tajemstvím, že zpěvák trpěl nemocí AIDS. O ní se ale dozvěděl až 23. listopadu 1991. Den na to, 24. listopadu 1991, zemřel na zápal plic.