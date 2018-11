Jak dlouho by děti měly spát v dětské postýlce? Slova lékařů vás překvapí

Přimět dítě, aby spalo v opravdové posteli a ne v dětské postýlce, je důležitou součástí dětského života. Obzvláště pokud je na cestě další dítě a rodiče potřebují, aby jejich starší potomek svému mladšímu sourozenci postýlku uvolnil.

Nové výzkumy však ukazují, že malé děti by měly ve svých postýlkách zůstat až do věku tří let. Podle expertů to má výhody nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče. Děti, které spí v dětských postýlkách do tří let, mají tendenci mít lepší spánkové vzorce. Tvrdí to alespoň studie zveřejněná v časopise Sleep Medicine.

A co je možná důležitější - rodiče, kteří se rozhodnou nechat své děti spát v postýlce přibližně oněch 36 měsíců a až pak je přestěhovat do postele velké, budou mít mnohem lepší spánek. Výzkumníci se zaměřili na způsob spánku rodičů a jejich dětí v pěti zemích (Spojené království, Austrálie, USA, Kanada a Nový Zéland).

Zjistili, že pozdější přechod z dětské postýlky do postele může mít pozitivní dopad na spánek dítěte. Vedoucí studie Ariel Williamsonová z dětské nemocnice Philadelphia v Pensylvánii pro Reuters Health vysvětluje: „Výzkum během posledního desetiletí ukázal, jak důležitý je zdravý spánek po celou dobu lidského života, ale především v dětství.“

Lisa Meltzerová, dětská psycholožka v National Jewish Health v Denveru v Coloradu, která se do studie nezapojila, pak doplňuje: „Dospělí mají tendenci vidět postýlky jako klece, ale děti to tak nevidí. Děti mají rády malé prostory, neboť se v nich cítí bezpečně a pohodlně. Vždyť se podívejte, jak rády si hrají pod stolem nebo ve velkých krabicích."