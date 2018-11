Masakr v Blacksburgu se zapsal do historie. Amerika už nikdy nebyla jako dřív

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Student z Jižní Koreje Čo Sung-hu přichází 16. dubna 2007 jako každý den několikátým rokem ráno do Virginského polytechnického institutu a státní univerzity v Blacksburgu. Všichni věděli, že je jiný, nebaví se s lidmi, odsedá si, a nemá rád společnost. Nikoho by ale nenapadlo, že se z něj zanedlouho stane masový vrah. Do doby, než se areálem rozezní výstřely. A desítky lidí padají mrtví k zemi.