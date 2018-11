Děsivá záhada ostrova Eilean Mor: Co se stalo se strážci majáku, kteří beze stopy zmizeli?

Ostrov Eilean Mor leží severozápadně od pevninského Skotska v souostroví Vnější Hebridy. Ve své historii nebyl nikdy dlouhodobě osídlený, přestože na něj občas pastevci vozili svá stáda na pastvu a stála tam také kaple. Jak informuje server Historic UK, po stavbě majáku obývali ostrov pouze jeho strážci, kteří měli za úkol udržovat jej v chodu.

Když 26. prosince roku 1900 dorazil na ostrov Joseph Moore, který se měl stát novým hlídačem, byl překvapený, že ho nikdo nevítá. Poté, co se vyšplhal na vrchol ostrova, který se tyčí téměř 50 metrů nad mořskou hladinou, objevil maják opuštěný. Kromě chybějících strážců si všiml dalších podivností. Zmizely pouze dva kabáty, jeden stále visel na věšáku a v kuchyni bylo napůl snědené jídlo. Vše vypadalo, jako by obyvatelé maják narychlo opustili.

Poté, co Moore informoval posádku lodi o svém nálezu, prohledali muži celý ostrov, ale nikoho nenašli. Kapitán lodi se sám vrátil na pevninu a informoval o situaci patřičné úřady. V telegramu, který poslal, stálo: „Na Flannanech se stalo něco strašného. Tři strážci z ostrova zmizeli. Při našem příjezdu dnes odpoledne jsme na ostrově nenašli žádné známky života.“

Když o několik dní později dorazil na ostrov pověřený vyšetřovatel, objevil v deníku několik zvláštních záznamů. Jeden ze strážců psal 12. prosince o extrémně silném větru, který v životě nezažil. Další z jeho druhů, jinak ostřílený námořník a tvrdý chlap, prý brečel. Podle zápisu z příštího dne bouře nadále zuřila a všichni strážci se modlili. Poslední věta s datem 15. prosince byla prostá. Stálo v ní: „Bouře ustala, moře je klidné. Bůh je nade všemi.“

Odhalení deníkových záznamů přineslo místo odpovědí jen samé otázky. V danou dobu totiž v oblasti podle svědků z nejbližších ostrovů žádná bouře nezuřila. A i kdyby zuřila, proč se jí strážci, bezpečně ukrytí vysoko nad mořem, navíc v kamenném majáku, tolik obávali? Proč opustili místo ve spěchu a jeden z nich si přitom ani nevzal svůj teplý kabát?

Těla strážců se nikdy nepodařilo objevit. Jednou z teorií jejich zmizení bylo, že je smetla do moře velká vlna. V kotvišti se totiž nalezly poházené provazy, které tam neměly co dělat. Ani tato teorie ale nevysvětluje záhadné záznamy v deníku nebo to, proč zmizeli všichni tři najednou. Mohli například zahynout při snaze o záchranu topícího se druha? Uspokojivou odpověď se již asi nikdy nedozvíme.