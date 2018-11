Vědci vyvrací rozšířený mýtus: Opravdu je snídaně nejdůležitějším jídlem dne?

Pravidelná snídaně je často zmiňována v souvislosti s efektivním hubnutím. Tento argument podporují i poznatky mnoha studií, které zkoumaly obezitu. ty zjistily, že se ve vyšší míře vyskytuje u lidí, kteří pravidelně nesnídají. Tento fakt ještě nicméně nemusí prokazovat kauzální souvislost.

Alexandra Johnstone, profesorka z Aberdeenské univerzity, která lidské stravování zkoumá, uvedla pro BBC, že výsledek může ovlivňovat vícero faktorů. „Existuje mnoho studií zkoumajících vztah mezi konzumací snídaně a zdravím člověka. To ale může být ovlivněno i tím, že tito lidé žijí obecně zdravěji, například cvičí a nekouří.“

Jiná studie zase zjistila, že vynechání snídaně zvyšuje u lidí možnost onemocnění srdce o 27% a dvou typů cukrovky až o 21%. Opět ale není jisté, co za tímto zjištěním stojí. Jedno z možných vysvětlení tkví ve skutečnosti, že snídaně často bývá bohatá na vitamíny a minerály. To platí především pro různé cereálie, ovoce a zeleninu. Studie z Velké Británie, kterou BBC také zmiňuje, zjistila vyšší hodnoty vitamínu C, železa nebo vápníku u lidí, kteří si dopřávají snídani pravidelně.

Snídaně skutečně pomáhá nastartovat náš metabolismus. „Je důležitá, funguje totiž jako jakýsi úvodní spouštěč,“ tvrdí Fredrik Karpe, profesor metabolické medicíny z Oxfordské univerzity. Ráno se podle něj naše tělo také lépe vypořádává s hladinou cukru v krvi. Ti kdo, snídani vynechávají, by se proto aspoň měli vyvarovat příliš pozdní večeři. Taková kombinace je podle vědců riziková.

Snídaní tedy člověk nic nezkazí. Nicméně obecně se odborníci shodují, že by lidé měli hlavně naslouchat svému tělu. Každý z nás má jiný metabolismus a snídani by si tak měli dopřávat hlavně ti, kdo mají ráno hlad. Zároveň bychom se měli snažit jíst pravidelně v průběhu celého dne a možná neklást přehnaný důraz na jedno konkrétní jídlo.