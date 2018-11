Odborníci řekli, proč byste si v klubech a barech nikdy neměli dávat vodku s "energiťákem"

Co může nájemce změnit v nájemním bytě?

Kombinace alkoholu a nealkoholických nápojů s velkým obsahem kofeinu může podle vědců zvýšit riziko, že se člověk v noci venku zraní.

Populární koktejly jako je vodka a Red Bull, Espresso Martini nebo Jager bomba, kdy se vhodí panák Jägermeisteru do sklenice energetického nápoje, mohou být mnohem nebezpečnější než pití alkoholu samotného, říkají vědci.

Důvodem je, že stimulační účinek kofeinu může povzbudit lidi, aby zůstali déle vzhůru a víc toho vypili. Ukazují to výsledky hned 13 akademických studií týkajících se chování. Výzkumníci z University of Victoria v Kanadě tvrdí, že energetické nápoje mohou maskovat účinek alkoholu, proto existuje zvýšené riziko úrazu při pádu, autonehod a barových rvaček.

„Obvykle když pijete alkohol, vás v určité chvíli omrzí a vy jdete domů,“ vysvětluje Audra Roemerová, vedoucí autorka studie zveřejněné v časopise Journal of Studies on Alcohol and Drugs, ze které cituje server Independent.

„Energetické nápoje spoustu věcí zakrývají, lidé pak mohou podcenit, jak moc pod vlivem alkoholu jsou, nakonec zůstanou déle, konzumují více alkoholu a zapojují se do rizikového chování a dalších rizikových praktik spojených s pitím,“ píše se ve studii.

Charita Drinkaware varuje, že kombinace alkoholu s energetickými nápoji může být „nebezpečná kombinace“, protože lidé „vydrží dlouho vzhůru a opilí“ a objevuje se u nich falešný pocit bezpečí. Uvádí také, že vysoké množství kofeinu v energetických nápojích také může způsobit bušení srdce, potíže se spánkem, pocit napětí nebo nervozitu.

Jak poukazuje server, celá řada barů nabízí na míchané drinky tvořené alkoholem a energetickými drinky slevy a akce, díky čemuž jsou velmi lákavé především pro studenty.

Energetické nápoje obsahují více kofeinu než ostatní nealkoholické nápoje - v plechovce Red Bullu je obsaženo 77 mg kofeinu v 258 ml, v porovnání s 32 mg ve 330 ml Coca-Coly.

Vědci zjistili, že v 10 ze 13 studií publikovaných v letech 1981 a 2016 souvisí konzumace alkoholu a energetických nápojů se zvýšeným rizikem nehod a rvaček.