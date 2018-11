Chlapeček se po narození neustále smál: Rodiče si od lékařů vyslechli děsivou zprávu

Templáři na mučidlech. Co se dělo při pádu legendárního řádu?

Youngovi se těšili ze svého novorozeného synka. Jenže jejich štěstí brzy pokazilo kruté zjištění. Malý Jack se totiž dva týdny po narození začal nadměrně smát a někdy se dokonce smál až 17 hodin denně a „chichotavý“ zvuk vydával i během spánku.

Rodiče si nejprve mysleli, že mají jen mimořádně šťastné dítě. „Smál se bez přestávky, nevěděli jsme proč," popsala matka Jacka pro britský deník The Sun.

Když však byla se synkem na prohlídce u lékařky, odbornice si všimla zvuku, který miminko vydává. A to ji velmi znepokojilo. „Cítila jsem se špatně, protože si toho, co se děje mému dítěti, všimla jiná žena. Jako matka jsem si to měla všimnout také ," dodala nešťastná žena.

Lékařka ji se synkem poslala k ORL specialistovi. Ten si ale s tímto stavem neuměl poradit a Gemma Youngolvá se synem musela do nemocnice za neurologem, který mu udělal magnetickou rezonanci. Výsledky přinesly do záhadného případu více světla.

Ukázalo se, že chlapeček má hypotalamický hamartom, což znamená, že měl na mozku nezhoubný nádor, který způsobuje i epilepsii a různé jiné náhlé návaly energie, ať už záchvaty pláče nebo smíchu.

Chlapeček musel podstoupit 10hodinovou operaci, během níž mu z mozku chirurgové odstranili nádor ve velikosti hroznové bobulky. Dítě se po úspěšném zákroku zotavilo a podivné záchvaty ustaly. „Byli jsme vyčerpaní, ale taky šťastní, když po dvou dlouhých letech dokázali lékaři nakonec Jackovi pomoct a ukončit jeho záchvaty,“ přiznala Gemma Youngová.

Pravdou ale je, že i šest měsíců po zákroku rodiče zpozorní vždy, když se chlapec zasměje. „Je to malý rošťák se smyslem pro humor a všechny nás rozesmívá," uzavřela matka, která je šťastná, že Jack může konečně žít normální život.

Podle lékařů jsou takzvané gelatické záchvaty, kterými chlapec trpěl, poměrně vzácné. Obvykle se vyskytují pouze u jednoho z každých 1000 dětí s epilepsií.