Máte děti? Podle lékařů vám hrozí vážné problémy

Srdeční selhání, infarkt, nebo třeba mrtvice. Studie uvádí, že pravděpodobnost výskytu těchto onemocnění se s počtem dětí povážlivě zvyšuje. U žen, které mají pět a více dětí narůstá riziko až o 26% oproti ženám, které mají pouze jedno či dvě děti. Na stránkách TheConversation.com to aspoň uvádí spoluautorka této studie.

Podle vědců za tímto zjištěním může stát více faktorů. Jedním z nich je způsob, jakým se tělo v průběhu těhotenství na nový stav adaptuje. Objem krve, které musí matčino srdce zvládat, naroste během devítiměsíčního cyklu o 50%. Z toho důvodu se až o téměř 12% zvětší i její srdce. Po porodu se zase vše vrátí do normálního stavu. Autoři se nicméně domnívají, že především při opakovaném těhotenství může tato změna zanechat na srdci dlouhodobé následky.

Dalším faktor není spojený s těhotenstvím, ale spíše s výchovou dětí. Především v prvních letech života dítěte je to náročná práce spojená s častým stresem, nedostatkem spánku a času, který by matka mohla věnovat sama sobě. To vše často vede k nezdravému životnímu stylu. Ostatně podle jiné studie z Velké Británie se to týká i mužů. Ti, kteří mají čtyři a více dětí častěji trpí srdečními onemocněními, nežli ti s méně dětmi.

Naopak dobrou zprávou pro několikanásobné matky může být, že ženy s více dětmi méně často trpí rakovinou vaječníků a vzácnější jsou u nich také některé druhy rakoviny prsu.