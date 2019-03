Jak by vypadal svět, kdyby v něm nebyly zbraně? Možná by už neexistoval

Na světě ročně zemře pomocí střelné zbraně na 500 000 lidí a další desetitisíce jsou zraněny. Vynecháme-li země ve válce a rozvojové země, pak největší ztráty na životech jsou v USA. Mezi léty 2012-2016 zahynulo v USA pomocí střelné zbraně 175 000 lidí. Američané vlastní 300-350 milionů kusů střelných zbraní a počet sebevražd jimi je 25x vyšší než v jiných zemích. V této zemi je zastřeleno 100 lidí denně. Pokud bychom odstranili střelné zbraně, většina z nich by žila,“ uvažuje profesor psychologie Jeffrey Swanson z Dukovy univerzity v Severní Karolíně.

Více než 60% z úmrtí způsobených zbraní totiž tvoří sebevrazi. Jen v roce 2015 se zastřelilo 44 000 lidí. Sebevražda střelnou zbraní je velmi efektivní až 80% sebevrahů po ní umírá. Často se jedná o sebevraždy v afektu, tedy takové, kdy si člověk vezme život po situaci, která jej dočasně vykolejí. Pokud by neměl v dosahu smrtící prostředek, nejspíše by si svoje konání rozmyslel.

Pro USA by mohla být příkladem Austrálie. Po sérii střeleb do neozbrojených obyvatel australská vláda schválila přísnější pravidla pro držení zbraní. Výsledky byly více než pozitivní. Díky poklesu domácích arzenálů o více než 30%, poklesl počet střelných zranění o 50%. O 50% poklesl počet vražd zbraní a poklesl i počet vražd obecně. „Pokud lidé nemají k ruce střelnou zbraň, další smrtící prostředek prostě už nehledají,“ vysvětluje Philip Alpers ze sydneyské univerzity.

O 80% poklesl počet sebevražd zbraní a celkově v Austrálii počet sebevražd klesl o třetinu. Největší pokles však zaznamenali při střelbách při domácím násilí. Pokud má domácí agresor doma zbraň je pěti až osminásobné nebezpečí že ji proti svojí oběti použije. Zatímco v USA zemře tímto způsobem až 50 lidí ročně, v Austrálii je to minimálně. Zatímco vloni v USA policie zastřelila na 1000 lidí v Kanadě a Austrálii téměř nikdo. A to i zde policisté nosí zbraně.

Rána terorismu, státy už by si nějak poradily

Studie z roku 2017 se zabývala 2800 teroristickými útoky. Při nich byla použita střelná zbraň pouze v 10%. Avšak i přes toto nízké číslo bylo při těchto teroristických útocích střelnou zbraní zabito celkem 55% všech obětí. Podle výzkumníků to bylo především proto, že střelné zbraně jsou vysoce efektivní a jednoduché na obsluhu na rozdíl od výroby bomb nebo přípravy náročných útoků typu 11. 9. 2001. Pokud by byly střelných zbraní zbaveny státy tak by se nepochybně snažili co nejrychleji najít náhradu.

Navíc, jak BBC upozorňuje, mnohé konflikty se stále vedou za použití primitivních zbraní. Genocida ve Rwandě byla například dílem motyk a dalšího zemědělského náčiní. Ani výpadky v daních kvůli zrušeným výrobám by nebyly tak velké. Zatímco daně výrobců zbraní do americké státní kasy přinesou ročně kolem 50 miliard dolarů, přímé ztráty jsou 210 miliard. Důvodem je úbytek plátců daní, náklady na léčbu, tresty pro ty, co zbraně používaly nebo náklady na obranu proti nim.

Naopak velké problémy by nastaly v přírodě. Zbraně dnes slouží například v Austrálii k likvidaci přemnožených druhů, jako jsou králíci. Pokud by zbraně ze dne na den zmizeli, králici by nepochybně v Austrálii zlikvidovali veškerou úrodu. Navíc pokud dojde k vážnému zranění zvířete, je zbraň nejrychlejší cestou k ukončení jeho trápení. Jak by se tedy společnost ke zbraním měla postavit? Podle BBC především s rozumem. Neměly by být široce rozšířené a neměly by se dostat do rukou lidem, kteří buď nejsou zcela duševně zdraví, nebo je mohou zneužít.