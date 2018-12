Hvězdný pár Jolie a Pitt se dohodl na péči o děti, právní bitva trvala dva roky

"Dohoda o péči byla dojednána před dvěma týdny a podepsali ji obě strany a soudce," sdělila agentuře Samantha Bley DeJeanová, která zastupuje Angelinu Jolie. Podrobnosti dohody podle ní nebudou v zájmu dětí zveřejněny.

"Dohoda, která je založená na doporučeních specialisty pro péči o děti, eliminuje potřebu soudního řízení. Zaevidování a podrobnosti dohody jsou důvěrné k ochraně nejlepších zájmů dětí," sdělila právnička.

