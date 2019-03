Strach z Matrixu a vražda ve spánku. Nejpodivnější historky, kterými se hájili zločinci před soudem

Češi jsou největší alkoholici. Zakážete i hospody? Stát se plete lidem do života, zuřil Kubera

V červenci 2010 seržant americké armády Rashad Valmont vstoupil do kanceláře svého nadřízeného a šestkrát jej střelil. Pak chtěl zastřelit další kolegy, ti ale ve chvíli, kdy slyšeli výstřely, utekli. Když je střelec nenašel, sedl do auta, odjel na nejbližší policejní stanici a udal se. Čelil obvinění z vraždy, jeho právník ho během soudu hájil tvrzením, že voják střílel kvůli svému jídelníčku.

Podle obhájce voják držel dietu několik týdnů a tak trpěl sníženou schopností vnímat. Chtěl prý rychle ztratit na váze, aby se mohl přihlásit na jakýsi kurz, který měl stanovený váhový limit. Podle právníka tyto snahy vedly k tomu, že byl Valmont „dehydrovaný, vyčerpaný a v deliriu“.

Obžaloba na druhé straně tvrdila, že Valmont byl líný voják, který v minulosti obdržel několik špatných hodnocení. Úbytek hmotnosti byl prý nutný, aby splnil vojenské standardy. A vrcholem bylo, když mu jeho velitel zamítl dovolenou. Porota obhajobě neuvěřila a poslala muže na doživotí za mříže.

Lykantropie

V květnu 2011 dvacetiletý mladík Thomas Stroup vypil hodně vodky a začal se s ostatními v baru rvát. Na místo přijela policie, která našla mladíka ležet v jeho přívěsu v bezvědomí obklopeného meči, noži a dalšími zbraněmi. Když se mladík probudil, zavřeli jej do vězení. Stroup však na strážníky začal vrčet. Zmohl se jen na několik slov s falešným ruským přízvukem. Když konečně vystřízlivěl, obhajoval svůj výbuch násilí tím, že je vlkodlak. Prý jej před nějakou dobou na výletě v Německu napadl netvor, který jej proměnil. Policie prověřila jeho pas a zjistila, že v Německu skutečně byl. Toto však byla jediná část příběhu, které strážníci uvěřili.

Náměsíčnost

V lednu 1997 Američan Scott Falater ubodal svou ženu Yarmilu, zasadil jí 44 ran. Okamžitě byl obviněn z vraždy. Své činy sice nepopíral, tvrdil ale, že vraždu spáchal ve spánku, protože je náměsíčný. Tu noc se mu prý zdálo, že opravuje bazén, místo šroubováku ale v ruce ve skutečnosti držel lovecký nůž. Když se k němu jeho žena přiblížila a překvapila ho, ve spánku ji prý napadl.

Tento příběh není až tak přitažený za vlasy, Jak poukazuje server List Verse, náměsíční lidé mohou ve spánku trpět výbuch vzteku a někoho zranit nebo dokonce i zabít. Státní zástupce však zdůraznil, že Falater si sundal zakrvácené šaty a boty a spolu se zbraní je schoval do pneumatiky svého auta. I on byl odsouzen na doživotí.

Bondage

Na první pohled se vysvětlení Rebeccy Bargyové o manželově smrti, ke které došlo v roce 2008, zdálo reálné. Pár si údajně liboval v sexuálních hrátkách a svazování, což mělo za následek, že se James Bargy náhodně udusil. Podle její verze příběhu dala Rebecca manželovi roubík, pásku přes ústa a oči, a pak omotala obvaz přes hlavu. Potom mu svázala ruce a nohy za zády. Rebecca tvrdila, že to bylo něco, co pár pravidelně dělal, a že James se vším souhlasil.

To by bylo uvěřitelné. Události, které následovaly, už tak jednoznačné nebyly. Poté, co její manžel dostal roubík a byl znehybněn, Rebecca odešla z domova na 20 hodin. Kromě toho policisté měli podezření, že odešla, aby se mohla setkat s jiným mužem v místním motelu. V době, kdy se vrátila, James Bargy zemřel na udušení. Policie obvinila Rebeccu ze zabití s možností zpřísnit obvinění na vraždu, kdyby byly objeveny důkazy, že akt byl promyšlený. Soudce ji nakonec poslal za mříže na 18 měsíců za zabití z nedbalosti.

Matrix

V roce 2000 se 27letý student San Francisco State University Vadim Mieseges přiznal ke strašlivému trestnému činu. Zabil, stáhl z kůže a rozsekal jeho bytnou Ellu Wongovou, a rozptýlil její částí těla po celém městě. Mieseges se doznal poté, co jej bezpečnostní stráže našli na procházce s nožem. Vzhledem k množství metamfetaminu, které u sebe švýcarský student měl, policie věřila, že šlo o vraždu po vlivem drog.

Nicméně Mieseges měl jiné vysvětlení: Bál se, že bude vtáhnut do „Matrixu“. Mladík se totiž domníval, že tento svět je jen simulace, byl diagnostikován jako paranoidní osobnosti – a to už i v rodném Švýcarsku. Tento klam ještě umocnily drogy, které nakonec dohnaly Miesegese k zabití jeho bytné. Tato strategie fungovala. Mieseges byla prohlášen za duševně nemocného.

Salát

Velmi kuriózně se pokoušel vymluvit ze zločinu 26letý Richard Relliford. V roce 2015 jej zastavila policie, která v jeho autě našla sáček na sendvič a v něm 455 gramů marihuany. Muž se pokoušel strážníky přesvědčit, že se domníval, že jde o salát, který právě koupil v obchodě. To mu ale policisté „nesežrali“ a Relliford putoval do vězení za držení drog.

Obama

V roce 2015 byla Pamela Downsová zatčena, když chtěla v obchodě platit padělanou bankovkou s hodnotou 5 dolarů. Padělek byl snadno poznatelný na první pohled - byl vytištěný na obyčejný papír pomocí běžné tiskárny a obě strany byly špatně slepeny. Když policista prohledal její kabelku, našel další falešnou stodolarovou bankovku, která nebyla ani vytištěna zelenou barvou.

Žena nikdy nepopírala, že tiskla padělané bankovky. Když se ocitla ve vězení, řekla, že když si ostatní mohou tisknout bankovky, ona může taky. Později prohlásila, že prezident Barack Obama schválil nový zákon, který dovolil lidem tisknout své vlastní peníze. Policisté prohledali její byt a objevili asi 50.000 dolarů v padělaných penězích.