Lebka a kosti. Mysteriózní spolek, který přes CIA ovládá svět?

Společnost Skull and Bones byla založena studenty Yaleovy univerzity v roce 1832. Již záhy po svém vzniku si získala pověst tajnůstkářského a záhadného elitního klubu. Spojené státy mají sice dlouhou tradici vysokoškolských bratrstev a sesterstev, Skull and Bones však budila značnou pozornost v podstatě od svého založení. Podle webu Yalealumnimagazine.com se již v roce 1871 ve své knize Čtyři roky na Yale zmiňuje Lyman Bagg o spolku, jako o „záhadném a nikdy neutuchajícím tématu školních drbů“.

Hlavním sídlem spolku, ve kterém probíhají různá setkání a ceremoniály jeho členů, je takzvaná „Hrobka“. Budova nemá okna a je postavena v neogotickém stylu, nachází se nedaleko kampusu univerzity. Podle legendy je v ní uložena lebka slavného indiánského náčelníka Geronima, kterou měl v roce 1918 ukrást Prescott Bush s několika svými přáteli. V roce 2009 dokonce Geronimovi potomci společnost zažalovali u soudu.

Podle různých konspiračních teorií členové spolku ovládají vládní CIA, jsou zodpovědní za invazi v Zátoce sviní a zavraždění prezidenta Johna Kennedyho, usilují o světovládu, nebo jsou jednou z odnoží iluminátů. O elitním klubu byly napsány stovky článků a natočeny mnohé dokumenty, ve skutečnosti se však o jeho aktivitách mnoho neví. Členové Skull and Bones si totiž svoje tajemství vytrvale hájí.

Během prezidentské kampaně v roce 2004 proti sobě stáli demokrat John Kerry a republikánský kandidát George Bush mladší. Oba absolventi Yaleovy univerzity jsou členy spolku, otázky novinářů na toto téma však vždy odmítali komentovat.

„Je to takové tajemství, že skutečně nemůžu cokoliv bližšího prozradit,“ napsal ve své autobiografii Bush, už jako bývalý prezident. John Kerry pouze uvedl, že „je to tajemství“, aniž by uvedl jakékoliv další podrobnosti. Veřejnosti tak nezbývá nic jiného, než se nadále dohadovat o skutečném účelu tajnůstkářského klubu.