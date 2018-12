Kdo byl nejbohatší muž historie? Andrej Babiš i Jeff Bezos před ním blednou závistí

O tom že městský vzduch dělá člověka svobodným svědčí i závratná kariéra Fuggerů. Jakobův dědeček Hans se narodil se na vesnici jako poddaný. Díky tomu, že se jeho rodina přestěhovala roku 1373 do Augšpurku se stal svobodným měšťanem. Fuggerové ale za základ svého bohatství nevděčí ani tak své píli v obchodu s látkami, ale svatbě. Jakobův dědeček si totiž vzal Alžbětu Gfattermanovou, dceru jednoho z předních měšťanů a vyženil opravdu solidní majetek. Prosperující obchod by čelil velkým potížím, kdyby se Alžběta jeho vedení neujala po smrti Hanse.

V jeho čele zůstala po dlouhých 28 let než podnik předala Jakubu Fuggerovi staršímu, otci legendárního boháče. Historie se opakovala a když Jakub straší zemřel roku 1469, obchod opětovně převzala jeho žena Barbara Basingerová. Ta také Fuggerovský byznys vedla 28 let, úplně stejně jako její tchyně. Poté už se na scéně objevil budoucí nejbohatší muž – Jakub Fugger mladší. Nutno přiznat, že přebíral už poměrně velkou a prosperující obchodní síť, a tak měl velmi dobré startovní podmínky.

Ještě než mu byl svěřen rodiny podnik, musel na zkušenou do obchodního centra Evropy – Benátek. Tam se naučil spoustu užitečných dovedností jako je účetnictví, a hlavně bankovnictví. Vybaven těmito znalostmi se vrátil zpět do Německa a bohatě je zužitkoval. Nejbohatším mužem světa by se Jakob ale nikdy nestal, kdyby jeho rodina zůstala u obchodování s látkami.

Je nutné přiznat, že Fuggerové měli ohromné štěstí nebo nepřekonatelný čich na byznys, protože do čehokoli se rozhodli investovat to neskutečně vynášelo. Ať už šlo o stříbrné doly v Rakousku nebo prodej exotického zboží dováženého z Blízkého východu. Vyšly jim i naprosto riskantní podniky – například existují dokumenty které naznačují, že Magalhaesovu výpravu kolem světa z části platili právě Fuggerové.

Ale opravdovými mistry byli v bankovnictví. V momentě kdy se dostali k větší hotovosti, začali poskytovat půjčky především šlechtě. Za chvíli tak u nich měl dluhy leckdo ze společné elity německých zemí. Ovšem jejich největším úlovkem byl rod Habsburků, jejichž dvorními bankéři se stali. A když rostlo Habsburské postavení, rostl i vliv a bohatství rodu Fuggerů. Samozřejmě ani Habsurkové nebyli vždy schopni dluhy splácet, ale Fuggerové si pokaždé nějak poradili. Zadlužený císař je totiž výborný pomocník – občas dá nějakou koncesi nebo privilegium jindy přenechá výhodný úřad. Díky tomu například získal prakticky evropský monopol na těžbu mědi. Nakonec tak Fuggerové dosáhli vždy toho, že na žádné půjčce nebyli tratní, i kdyby se jim nevrátily v peněžní hotovosti.

To ale byly schopnost, které byly u Fuggerů běžné a které rozšiřovaly rodinné bohatství po celé generace. Čím byl ale speciální Jakub Fugger mladší, že se vysloužil přízvisko Bohatý? Nepřekonatelný byl zejména jeho talent a odvahu sehnat potřebné peníze které by mohl investovat. Majetek Fuggerů byl už tehdy značný, ale na Jakubovy ambiciózní plány nestačil. Už ve středověku platilo, že pokud chcete podnikat ve velkém, nesmíte se bát riskovat. Dnes hrozá jen bankrot, tehdy to ale mohlo být také vězení pro dlužníky. Jenže Jakub velmi dobře věděl, co dělá a díky svému charismatu a zápalu dokázal přesvědčit nejrůznější zbohatlíky, aby mu svěřili své peníze.

Jakub si také uvědomil jednu důležitou věc – že informace mají někdy nevyčíslitelnou hodnotu. Jen ten, kdo má přehled o dění v celé Evropě dokáže být u těch nejvýnosnějších obchodů. Proto si pořídil síť informátorů, kteří mu pravidelně posílali novinky ze všech koutů světa. Tato služba fungovala prakticky skoro jako dnešní noviny, ale to, co je pro nás dnes samozřejmé, v té době představovalo novinku, která Jakubu Fuggerovi dokázala zajisti klíčovou výhodu oproti konkurenci. Na cestě k bohatství mu navíc přálo i štěstí. Měl totiž několik starších bratrů, kteří také měli podíly ve Fuggerovském podniku. Jenomže Jakub je všechny přežil. A tak se stal jediným vlastníkem celého podniku.

Díky svému majetku měl také ohromný politický vliv, protože skrze vymáhání dluhů mohl velmi snadno ukončit válku nebo způsobit bankrot Habsburků.

Svůj majetek se nebál dát najevo. Nejlepším důkazem toho je slavný Fuggerhauser v Augšpurku. Tento čtyřpodlažní dům v renesančním stylu, který údajně míval v každé místnosti fontány a krby. Fuggerhauser je navíc dodnes vlastněn potomky Fuggerů, byť o pohádkovém bohatství předků si mohou nechat jenom zdát.

Jakub Fugger byl velkým zastáncem kapitalistického myšlení a co nejmenších zásahů státu do trhu. Obchod považoval za základní stavební kámen prosperity státu.

Když v roce 1524 vypuklo Německá selská válka inspirována reformačními myšlenkami, nepřekvapí, že Jakub Fugger se stal terče útoků povstalých sedláků. Musel dokonce uprchnout ze svého domu v Augšpurku před rozhněvaným davem, který ho považoval za zkorumpovaného zloděje. Fugger se potom svým nemalým vlivem zasadil o to, aby bylo povstání potlačeno, což se nakonec podařilo, přestože to stálo desetitisíce životů.

Všechno bohatství světa ale nedokáže zastavit neúprosné kolo času. Zubatá si našla i Jakuba Fuggera. Když 30. prosince 1525 umíral, odkázal svůj majetek synovci a v závěti je ohodnocen na něco přes 2 milióny zlatých guldenů. Podle studie z roku 2016 které připočítávala majetek historických osob mělo dědictví po Jakubu Fuggerovi neuvěřitelnou hodnotu 400 miliard dolarů. Jenom pro srovnání majetek současného nejbohatšího muže světa Jeffa Bezose má hodnotu 118,5 miliard dolarů a majetek českého předsedy vlády Babiše podle časopis Forbes dosahuje „pouhých“ 4,6 miliardy dolarů.