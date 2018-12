Kdy si po rozchodu smazat fotky a změnit stav na facebooku? Odborníci našli tu nejlepší dobu

Zpravodajský server The Guardian připravil odpovědi na některé z těchto otázek. Pokud mezi vámi zůstala nějaká nevraživost nebo neuzavřené otázky, pak sledování profilu svého či své "ex" je jistou formou psychického sebetrýznění. Pokud nebyl rozchod vaší volbou, tedy pokud se s vámi rozešel partner či partnerka, pak je dobré si dopřát pauzu od sociálních médií, radí Peter Saddington, poradce britské skupiny Relate. "Mohlo by vás velmi rozrušovat, že ostatní jsou šťastní, anebo že váš partner jde dál," řekl.

"Ale pokud se cítíte dost silní připojit se online, pak na facebooku můžete odkliknout ex ze sledovaných - a vytvořit si tak jistý odstup, aniž byste ho museli vyškrtnout z přátel. Zůstanete přátelé, ale neuvidíte žádné jeho či její informace," vysvětlila psycholožka Emma Kennyová. Pokud ovšem vztah provázelo zneužívání či týrání v jakémkoli ohledu, pak je rada Kennyové nekompromisní: "Naprosto zablokovat", aby vás bývalý partner či partnerka nemohli kontaktovat nebo sledovat vaše profily na sociálních sítích.

V případě přátel je ale lepší věci neuspěchat a vyvarovat se přehnaných reakcí. "Pokud plošně označíte, odstraníte a odmítnete všechny tyto přátele, pak to pravděpodobně děláte z pozice hněvu a nepřátelství, což jsou pocity, které mohou pominout," řekla Kennyová. Proto je lepší jen na nějakou dobu přestat sledovat jejich vlákna, abyste v nich náhodou nenarazili na informace o svém bývalém či své bývalé.

Co se likování příspěvků expartnera týče, je to složitější. Záleží na tom, proč to děláte. Pokud lajkujete příspěvky svého bývalého partnera nebo partnerky proto, že jste se rozešli v dobrém a necítíte už žádné romantické vazby, pak je to v pořádku, ale i tak by bylo lepší si nechat palce nahoru pro zásadní životní události. "Pokud jste předtím, než jste spolu začali chodit, neměli hodně dobré a pevné přátelství, pak byste si měli raději držet trochu odstup," radí Kennyová. "Obecné pravidlo by mělo znít: Když jsme se rozešli, byl k tomu nějaký důvod."

A i když vy jste s rozchodem naprosto smíření a vyrovnaní, ptejte se sami sebe, zda je na tom váš bývalý nebo bývalá stejně. "Pokud ne, pak by lajkování příspěvků mohlo vzbuzovat falešné naděje, že byste se mohli znovu dát dohromady," varovala psycholožka Jo Hemmingsová.

Rozhodně ale není dobré si okamžitě měnit stav na nezadaný. V první řadě je to sebestředné. "Je dost narcistní si myslet, že to celý svět zajímá," řekla Kennyová. "Ti, komu na tom záleží, už to budou vědět, takže příspěvek na sociálních sítích není relevantní."

"Na sociálních sítích se všechno až nadměrně sdílí, což je zbytečné," souhlasí Hemmingsová. A navíc je to neuctivé vůči bývalému partnerovi nebo partnerce. "Diskuse o rozchodu se na sociálních sítích může hodně rozvášnit. Není to fér pro onoho druhého člověka. Vaše záležitosti by neměly být předhazovány k veřejnému přetřásání. Vyhněte se tomu, pokud můžete."

Rozchody v nás probouzejí to nejhorší, zvlášť pokud se cítíme zranění a rozčílení. Nechat si za takové situace nahé fotografie nás může dovést k chování, kterého můžeme později hluboce litovat.

"Stačí jen pár sklenic vína během večera s kamarády, abyste tyto snímky použili k ponížení," uvedla Kennyová. Navíc pokud neplánujete už navždy zůstat sami, v jisté chvíli zahájíte nový vztah - a v takovém případě je opravdu divné mít nahé fotografie svého bývalého přítele či bývalé přítelkyně. Všechny je smažte včetně těch, co jsou uložené na cloudu, a dejte o tom své bývalé polovičce vědět.

I když může být lákavé si ihned po rozchodu změnit status na "single", Kennyová nabádá ke zdrženlivosti. Radí namísto okamžité změny raději status skrýt a počkat do chvíle, kdy jeho změna nezpůsobí příliš velký rozruch. "Musíte mít na paměti, že na druhé straně vašeho rozchodu je lidská bytost, které byste tím, co statusem vyhlásíte do světa, mohli způsobit novou bolest."