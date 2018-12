Babské recepty na nachlazení: Fungují, nebo jde jen o placebo?

Řítí se eurozóna do problémů?

Pokud cítíme, že na nás „něco leze“, máme často tendenci držet se různých více či méně zaručených rad. Citrusové plody, česnek a mnohé další suroviny by nám měly pomoci bojovat s nemocí a posílit náš imunitní systém. Podle vědců však tyto rady většinou nemají oporu ve výzkumu.

Charles Bangham z Oddělení infekčních nemocí na Imperial College v Londýně upozorňuje, že jsou důležité především naše dlouhodobé stravovací návyky. Pro BBC řekl: „Pouze když máte nedostatek důležitých živin, jako jsou vitamíny, železo nebo zinek, vám jejich suplementace během nemoci může pomoci. Pokud požíváte zdravě vybalancovanou stravu, pak vám žádné extra dávky v posílení imunitního systému nepomůžou.“

Dlouhodobé užívání některých látek však může skutečně přispívat k naší lepší imunitě. Tak například česnek. Menší studie zkoumala skupinu 146 zdravých lidí, která byla rozdělena na dvě části. Jedna, kontrolní, dostávala po dobu 12 týdnů pouze placebo. Druhá dostávala česnekový doplněk stravy. U kontrolní skupiny pak bylo zaznamenáno 65 případů onemocnění, zatímco u té užívající česnek pouze 24.

Zinek se jeví jako další skutečně prospěšná látka. Harri Hemilä, který se věnuje výzkumu veřejného zdraví na Helsinské univerzitě, provedl studii u 199 nachlazených pacientů. Části z nich podávali vědci zinkové bonbony. Po analýze dat zjistili, že se takto léčená skupina uzdravila třikrát rychleji, než ostatní pacienti. Podstatné bylo, aby si pacienti bonbony ponechali v ústech zhruba 30 minut. „Nevíme přesně jak tento biochemický mechanismus funguje. Studie však prokázaly, že je zinek nejvíce prospěšný, když se pomalu uvolňuje v puse pacienta.“

Naopak často zmiňovaný vitamín C není podle vědců zdaleka tak účinný. BBC zmiňuje výsledky jedné shrnující analýzy, která zkoumala závěry z 29 předchozích studií. Nezjistila přitom, že by suplementace vitamínem C nějak zásadně snižovala riziko nachlazení. U dětí nicméně konstatovala 14% snížení doby onemocnění, u dospělých pak 8% pokles.

Velkou roli pak může sehrát také placebo efekt. Je známé, že placebo skutečně může snižovat pocity bolesti a další obtíže. Studie proto zkoumala i vliv na léčbu nachlazení. U skupiny, která dostávala fiktivní bylinný lék, skutečně probíhalo onemocnění v méně závažné formě a po kratší dobu. Je proto možné, že pokud léčivým účinkům některé ze „zaručených rad“ věříte, skutečně vám pomůže.