Svět jak ho známe v roce 2019 skončí? Muž, který předpověděl brexit a Trumpa, varuje před strašlivým rokem

S blížícím se koncem roku se britská média opět obrátila na věštce Hamilton-Parkera, o němž se říká, že se jeho předpovědi plní. Podobně jako v minulých letech, i tentokrát na příští rok prorokuje řadu katastrof.

Předvídá například válku na Blízkém východě, pokus o sesazení amerického prezidenta Donalda Trumpa a tvrdý brexit, tedy odchod Velké Británie z Evropské unie bez jakékoliv schůdné dohody.

Jednou z největších světových změn bude podle věštce snaha o impeachment prezidenta Trumpa. Kdo se ho pokusí z jeho křesla v Oválné pracovně sesadit není jasné, nakonec ale bude Trump prý i obžalován.

Věštec také tvrdí, že Trump příští rok onemocní, o co konkrétně půjde ale nedodal. "Nemyslím si, že to bude život ohrožující, zdálo se mi, že to bude něco jako perforované střevo? Něco vážného, co ho nezabije, ale nebude nějakou dobu schopen svou práci vykonat," řekl britským médiím věštec.

Podle něj také dojde k prvním roztržkám mezi Ruskem a USA. "Myslím, že v Sýrii budeme mít vážné problémy, ale tentokrát to bude konflikt mezi Ruskem a Amerikou. Nemyslím si, že půjde o plný vojenský konflikt, ale že se bude postupně rozšiřovat a světu přinese spoustu problémů a budeme se hodně bát," dodal.

Že nastane válka se zatím nedomnívá, dojde ale prý k přesunu vojáků do zemí jako je Izrael nebo Saúdská Arábie. Blízký východ tak podle něj sehraje v příštím roce důležitou roli.

Velká katastrofa podle věštce také zasáhne samotné Spojené státy. Ty se mají potýkat s následky obřího zemětřesení. Věštěc se při této předpovědi odkazuje na letošní rok, kdy Ameriku zpustošily hurikány, které také předvídal.

Domnívá se rovněž, že dohoda o brexitu skončí v koši a premiérka Theresa Mayová odstoupí ze svého křesla v Downing Street. "Vždycky jsem měl silné spojení s brexitem a celou dobu jsem říkal, že půjde o tvrdý brexit," dodal věštec.

Craig Hamilton-Parker uskutečnil i před začátkem roku 2018 několik předpovědí, které se vyplnily. Předpověděl pro The Independent například svatbu prince Harryho, sérii drtivých katastrof, zemětřesení a vulkanických erupcí nebo tání Antarktidy.

Na druhou stranu také uvedl, že Kim Čong-un na počátku roku přijde o svou moc a bude sesazen svými lidmi, že dojde k napadení čínských a amerických satelitů nebo ž v Británii dojde k ohromnému chemickému útoku. To naštěstí nevyšlo.

Možná proto věštec nově varuje, že jeho předpovědi nemusí vyjít: "Pamatujte si, že jsem omylný, proto nevyvolávejte paniku na základě mých předpovědí. Zacházejte s nimi jako s experimentem, prosím," dodal.