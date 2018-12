Seniory ohrožuje obří problém, o kterém se nemluví? Situace se bude dál zhoršovat, varují experti

— Autor: -jhb / EuroZprávy.cz

Dle aktuálně dostupných dat se očekává, že do roku 2025 bude třetina populace starší 60 let, což povede k nárůstu počtu duševních onemocnění. Deprese by se mohly stát druhou nejčastější příčinou neschopnosti již do konce tohoto desetiletí, hned po ischemických chorobách srdce. Ve Spojených státech amerických jimi už v současnosti trpí 15 až 20 % seniorů.