Mučil v koncentráku vězně? "Ušaté torpédo" Zápotocký měl nevalnou pověst

Otec Antonína Zápotockého byl vyučeným krejčím, ale co je důležitější angažoval se v publicistice levicového tisku. Jak už to tak bývá, politické názory se v rodinách dědí a u Zápotockých rozhodně nešlo o výjimku. Následník rodu Antonín se ale výrazně zradikalizoval, což ho později vyneslo do samotného čela komunistické diktatury. V první polovině 20. století ho neminuly významné milníky tohoto období. V první světové válce bojoval na straně Rakouska-Uherska, stejně jako Klement Gottwald. Vzhledem k tomu, že byl vyučeným kameníkem pracoval na dostavbě katedrály svatého Víta.

Mučitelem v koncentráku?

Prvním výrazným politickým angažmá byla pro Zápotockého účast v dělnickém povstání na Kladně. Poprvé, ale rozhodně ne naposledy, putoval za organizaci rebelie do vězení, z něhož se dostal až díky amnestii prezidenta Masaryka. Závažnější pro komunistického funkcionáře bylo období 2. republiky a následného protektorátu, v němž byli komunisté pronásledování fašisty. Zápotocký chtěl emigrovat do SSSR, ale byl zadržen na hranicích s Polskem. Přes věznici na Pankráci putoval do koncentračního tábora v Sachsenhausenu.

Jenže zde se projevila tvrdost a nemilosrdné mocenské ambice budoucího komunistického vůdce. Zápotocký se v koncentráku brzy vypracoval na kápa, čili vězně, který vypomáhal dozorcům s perzekucí vězňů. Přestože nemáme k dispozici přesné pramenné záznamy o hrůzách, které v táborech panovaly, podle výpovědi některých spoluvězňů Zápotockého, patřil k tvrdým dozorcům, který neváhal mučit a týrat jiné vězně. Vzhledem k nemilosrdnosti politické perzekuce komunistů v 50. letech, by nebyl žádný div, kdyby se Zápotocký inspiroval metodami z koncentráku.

Angažmá v brutálním procesu

Po komunistickém převratu v únoru 1948 Zápotockého hvězda samozřejmě vyletěla nahoru. Společně s Klementem Gottwaldem a Rudolfem Slánským patřil k nejvlivnějším komunistům a držel pozici předsedy vlády. Nicméně jeho vztahy se Slánským nebyly nikdy růžové a odstranění Slánského v politickém procesu s tzv. Centrem, mu zahrálo do karet. Nicméně dodnes o celé aféře, která skončila popravou několika čelních komunistů, nevíme vše a nad zákulisními intrikami okolo celého procesu, zůstávají otazníky. Tudíž těžko říci, jestli Zápotocký, jakožto výrazný kritik sehrál v divadle smrti nějakou výraznější roli prostřednictvím zákulisních intrik proti Slánskému.

Ježíšek, Děda Mráz a kolosální zlodějina

Po Gottwaldově smrti, podpořené jeho silným alkoholismem, Zápotocký obsadil prezidentský úřad. Budoval kolem sebe aureolu “táty dělníků”, ovšem neoficiálně se mu říkalo Ušaté torpédo nebo Tonda Zápotonda. Nicméně legrační přezdívky nijak nezmírnily brutalitu politických vražd a odsuzování politických vězňů do uranových dolů, které ve svém prezidentském úřadě Zápotocký posvěcoval. Jenže jeho největší trik měl teprve přijít. Nejdříve v rozhlase dětem vysvětloval, že Ježíšek dospěl, narostly mu vousy a tak se změnil na Dědu Mráze a následně své poddané i obdaroval. Měnovou reformou, která znehodnotila peníze v poměru 1:10. Běžné domácnosti si tak ze svých úspor mohly sotva tak zaplatit útratu v hospodě.