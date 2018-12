Strach, úzkost a šílenství. Majitel telefonní společnosti si zkusil život bez mobilu a internetu

— Autor: -lnk / EuroZprávy.cz

Na mobilních technologiích jsme závislí. Těžko dnes ve vyspělých zemích najdete někoho, kdo by nevlastnil mobilní telefon, tablet, počítač, neznal internet či nepoužíval e-mail. Co by se ale stalo, kdybychom o všechny tyto vymoženosti moderního světa přišli? Na to se snaží někteří lidé přijít dobrovolně. A po překonání počátečního šoku zjišťují, že se jim bez nich žije možná lépe.