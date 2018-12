Třetí věk už neexistuje? Nastupuje železná generace a nemá v úmyslu stát stranou

Na prahu šedesátky, věku, který byl ještě nedávno považován za práh stáří, jsou Italové ještě v plné síle, mají bohaté zájmy a nemají vůbec v úmyslu stát stranou. Vyplývá to z průzkumu agentury IPSOS mezi 6000 lidmi staršími pětapadesáti let v Itálii, Spojených státech, Austrálii, Německu a Francii, který stereotypy o třetím věku zpochybnil. Tito "mladí" senioři jsou aktivní a spokojení se svým životem, těší se zdraví, jsou samostatní a pro své rodiny jsou skutečným přínosem.

Osm z deseti Italů starších pětapadesáti let je spokojeno se svým životem a nejsou rozhodně osamělí: Zhruba 90 procent z nich má děti, ale ty ještě většinou potomky nemají, a tak jen každý druhý senior má i vnuky, jimž věnuje velkou část svého času. Jsou aktivní na sociálních sítích: 75 procent se denně napojuje na internet, někteří mají účet na sociálních sítích, nejčastěji na facebooku.

Překvapivá je míra nezávislosti: italští senioři se dál starají o svůj dům a o své finance. Ve věkovém rozmezí od pětasedmdesáti do čtyřiaosmdesáti let je každý druhý senior ještě nezávislý.

"Ve srovnání s osobami staršími pětapadesáti let z jiných zemí věnují naši spoluobčané více času rodinným a sociálním vztahům: to lze vysvětlit tím, že v italské kultuře je rodina vždy na prvním místě," uvádí Roberto Bernabei z nadace polikliniky Gemelli v Římě. "Senioři jsou navíc základním pilířem společnosti, protože kromě toho, že se zabývají svými dětmi a vnuky, starají se také o starší rodinné příslušníky, kteří potřebují pomoc. Tato nová generace seniorů tak poskytuje podporu jiným ve všech fázích života," dodává.

To vše mohou lidé nad pětapadesát let dělat, protože se těší dobrému zdraví: 90 procent z nich si myslí, že se těší dobrému zdraví a chodí na pravidelné kontroly k lékaři, každý třetí se pravidelně věnuje fyzické aktivitě, 12 procent si dává pozor na to, co jí. Naproti tomu v Německu a ve Francii kontroluje svůj jídelníček sotva pět procent stejně starých osob.

Tento potěšující obraz narušují jen některé problémy: osoby nad pětapadesát let často trpí vysokým krevním tlakem (39 procent) nebo mají vysoký cholesterol (32 procent). Ale především mají problémy se sluchem (17 procent). Jen každý čtvrtý Ital trpící nedoslýchavostí používá naslouchátka, zatímco v Německu to je 70 procent a třeba v Austrálii 63 procent.

"Nedoslýchavost nelze podceňovat, protože neléčené problémy se sluchem mohou ovlivnit kvalitu života. Ti, kdo jsou takto postiženi, se často izolují. Aby senioři zůstali aktivní, je třeba, aby se pravidelně podrobovali vyšetření sluchu, aby bylo možné včas zasáhnout," zdůrazňuje Carlo Antonio Leone, ředitel jednotky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku na klinice Monaldi v Neapoli.

"Na základě výzkumu se ukázalo, že jen málo Italů používá protézy. Řešením může být technologie, protože osm z deseti nedoslýchavých říká, že mají velký zájem o technologicky vyspělé akustické přístroje, které se ovládají chytrým telefonem a umějí se přizpůsobit zvukovým charakteristikám okolí," dodává.