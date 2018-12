Internet zhoršuje mentální anorexii? Je to jinak. Čeští vědci vyvrátili zažitý mýtus

Novinky MPSV: Co se mění v roce 2019?

Psychologové mluvili s 30 ženami, které trpěly nebo trpí poruchou příjmu potravy, a s 30 odborníky, například psychology, terapeuty a lékaři, do jejichž odbornosti nemoci spadají. Dosavadní výzkumy poukazovaly hlavně na negativní důsledky používání internetu. Autoři nového výzkumu však zjistili, že používání technologií má pro nemocné i své pozitivní stránky.

Vždy záleží na motivaci, se kterou člověk na internet vstupuje, zda chce nemoc podporovat, nebo se léčit. Internet je spíš nástrojem pro dosažení aktuálních cílů nemocného člověka, než příčinou jeho problémů. Jeho používání může jak uškodit, tak i pomoci.

Lidé trpící poruchami příjmu potravy jsou v online prostředí vystaveni tlaku ohledně toho, jak se správně chovat, jak by mělo vypadat jejich tělo, co by měli jíst, internet jim také ukazuje kulturní model krásy, zdraví a úspěchu.

"Problematické je také nekritické přijímání nekvalitních a neodborných informací o stravování. Na druhou stranu nemocní využívají internet k hledání informací podporujících léčbu a zdravějších vzorů. Pomáhá jim bojovat s nemocí v momentech, kdy se o ní stydí mluvit se svým okolím," uvedl David Šmahel, vedoucí vědeckého týmu.

Z rozhovorů vyplynulo, že nemocní shánějí na internetu tipy, jak svoji hmotnost snížit, a také vzory jídelníčků. Internet však bývá také prvním místem, kam se obrací pro pomoc, když se rozhodnou se svojí nemocí bojovat. Odborné weby jim pomáhají vstoupit do kontaktu s lékaři a terapeuty a načerpat motivaci ke změně. Blogy nebo příběhy dříve nemocných jim také umožňují uvědomit si, že trpí stejným problémem.

Co mělo podle výzkumu na ženy trpící poruchou příjmu potravy negativní vliv, to jsou aplikace umožňující počítání kalorií a weby stanovující cíle hubnutí. Respondentky uváděly, že jim tyto nástroje pomohly snížit kalorický příjem, ale jejich užívání se stalo natolik častým, že se jejich kontrola změnila téměř v posedlost.