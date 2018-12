Andská příšera či Rostovský rozparovač. Sérioví vrazi mají na svědomí stovky obětí, toto jsou ti nejhorší

Novinky MPSV: Co se mění v roce 2019?

218 - Britský lékař Harold Shipman byl v lednu 2000 odsouzen za vraždu 15 pacientek k několikanásobnému doživotí. Sám se k činům nepřiznal a jeho motivy zůstaly neznámé. V lednu 2004 spáchal ve vězení sebevraždu. V roce 2001 byla ustavena vyšetřovací komise, podle níž Shipman zabil za svou 23 let trvající praxi všeobecného lékaře (1975-1998) nejméně 218 pacientů, počet jeho obětí by se mohl vyšplhat až na 250.

zdroj: YouTube

138 - Kolumbijec Luis Alfredo Garavito byl v prosinci 1999 odsouzen ke 30 letům vězení (maximální možná výše trestu v zemi) za vraždu 138 chlapců ve věku osmi až 16 let v letech 1992-1993, trest mu byl posléze snížen na 22 let, protože spolupracoval s policií při hledání těl svých obětí. Podle svého tvrzení jich zabil 172, možných je až 300 obětí.

110 - Kolumbijec Pedro López, zvaný Andská příšera, byl za vraždy 110 dívek ve věku osmi až 12 let v Ekvádoru v letech 1969-1979 odsouzen v roce 1980 k 16 letům vězení. V roce 1994 ho Ekvádor vydal do Kolumbie, kde byl umístěn do psychiatrického zařízení, které ho ale po po třech letech propustilo s tím, že je zdravý. Od té doby je nezvěstný.

78 - Bývalý ruský policista Michail Popkov, zvaný v médiích Angarský maniak, který byl odsouzen k doživotí za vraždy 22 žen, byl dnes v Irkutsku uznán vinným ze zavraždění dalších 56 žen. Bývalý policista vraždil v letech 1992-2007 v okolí města Angarsk. Poprvé byl odsouzen v roce 2015 za zavraždění a znásilnění 22 žen. Následně se doznal k dalším 59 vraždám, ale policie mu tři z těchto vražd nebyla s to prokázat.

72 - Kolumbijec Daniel Camargo Barbosa byl zatčen v květnu 1974 v kolumbijské Barranqquille, byl podezřelý ze znásilnění a vražd asi 80 dívek, ale odsouzen byl jen za jednu - za znásilnění a vraždu devítileté dívky. Dostal trest 30 let vězení, který mu byl posléze snížen na 25 let, byl internován ve vězení na kolumbijské ostrově Gorgona v prosinci 1977. Z vězení v listopadu 1984 uprchl a úřady se domnívaly, že se utopil v moři. Poté do roku 1986 spáchal nejméně 54 vražd, než byl v únoru 1986 zatčen v ekvádorském Quitu. Tvrdil, že od útěku z kolumbijského vězení zabil v Ekvádoru 72 dívek. V roce 1989 byl odsouzen k 16 letům vězení (maximální trest v Ekvádoru) a v listopadu 1994 ho ve vězení zavraždil příbuzný jedné z jeho obětí Luis Masache Narvaez.

71 - Brazilec Pedro Rodrigues Filho byl zatčen v roce 1973 a v roce 2003 odsouzen za vraždy nejméně 71 lidí, včetně svého otce, ke 128 letům vězení (brazilské zákony ale umožňují maximálně 30letý pobyt za mřížemi). Jelikož Filho zabil dalších 15 lidí ve vězení, byl mu trest zvýšen na 945 let, ale v dubnu 2007 byl propuštěn. V září 2011 byl znovu zatčen.

67 - Číňan Jang Sin-chaj byl zatčen policií v listopadu 2003 při rutinní policejní kontrole ve městě Cchang-čou v provincii Che-pej. Obviněn byl vraždy 67 lidí a 23 znásilnění v letech 1999-2003. V letech 1988-1991 byl Jang v trestaneckém táboře za krádež, poté opět od roku 1996 do roku 1999 za pokus o znásilnění. V únoru 2004 byl odsouzen k trestu smrti a týž měsíc byl popraven.

53 - Rus Andrej Čikatilo, známý jako Rostovský rozparovač, podle rozsudku zavraždil v letech 1978-1990 53 lidí. Sám se přiznal k 55 a více vraždám. Motivem jeho činů byl pocit sexuální méněcennosti. Některé ze svých obětí i pojídal. Popraven v únoru 1994.

52 - Ukrajinec Anatolij Onuprijensko zavraždil v letech 1989-1996 celkem 52 lidí. Tvrdil, že jeho počínání řídily tajné služby a mystické síly. V roce 1999 odsouzen k trestu smrti. Poté, co Ukrajina tento trest zrušila, mu byl trest změněn na doživotí. V srpnu 2013 zemřel ve vězení na infarkt.

49 - Američan Gary Ridgway, přezdívaný jako vrah od Zelené řeky, se v listopadu 2003 přiznal, že v letech 1980-1998 zavraždil 49 žen, které považoval za prostitutky. Jeho plánem bylo zabít co nejvíce žen, o kterých si myslel, že by mohly být prostitutky. V prosinci 2003 odsouzen k doživotnímu trestu vězení bez možnosti podmínečného propuštění.

48 - Rus Alexandr Pičuškin, zvaný jako Bitcevský maniak (podle lesoparku na okraji Moskvy), byl odsouzen za 48 vražd převážně mužů, které v Moskvě páchal v letech 1992-2006. Pičuškin se doznal dokonce k 63 vraždám a prý plánoval celkem 64 vražd, aby každá připadla na jedno políčko šachovnice. V říjnu 2007 byl odsouzen na doživotí.