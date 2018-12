Internetem se šíří nebezpečná rada: Žena vypila litr sójové omáčky, lékaři jsou otřeseni

Novinky MPSV: Co se mění v roce 2019?

Žena, o které server Fox news píše jako o CG, vypila za dvě hodiny litr sójové omáčky. Návod našla na internetu a věřila, že se jí tak vyčistí tlusté střevo. Místo toho si však přivodila obrovské zdravotní problémy.

CG na tom už předtím nebyla zdravotně příliš dobře, v posledních třech týdnech hodně zhubla a šest měsíců držela dietu zahrnující bílý chléb a rybí konzervy. Navíc byla chvíli předtím propuštěna z psychiatrické nemocnice, zřejmě trpěla paranoidní schizofrenií.

Na internetu se dočetla, že ji sójová omáčka zbaví toxinů – a tak se rozhodla kůru vyzkoušet. Brzy poté co vypila omáčkou s vysokým obsahem soli, cítila, že její srdce bije stále rychleji. CG bylo řečeno, že sojová omáčka zůstane v tlustém střevě a že pokud se do něj dostane i voda, toxiny se nevyplaví. „Odolala pokušení zapít to vodou. Během třiceti minut, kdy jela domů, zastavila na kraji silnice a začala plakat,“ popisuje lékař, který její příběh zveřejnil.

Když dorazila domů, začala nesrozumitelně mumlat a pak se zhroutila. Její manžel Julio ji našel ležet v bezvědomí a okamžitě zavolal záchranku. Už po cestě do nemocnice musela být recitovávána. Lékaři v nemocnici zjistili, že má v krvi 200 gramů soli, což je pětkrát více než norma.

Lékaři jí proto do krve pumpovali vodu společně s glukózou, aby rozmělnili masivní množství soli. Všechny jejich snahy však byly neúspěšné. První tři dny se sice zdálo, že léčba zabírá, ale pak se stav ženy radikálně zhoršil. Čtvrtý den pacientka nebyla schopna mluvit, polykat či hýbat nohama a rukama.

Sójová omáčka způsobila, že se do žaludku dostalo obrovské množství soli, která začala vysávat vodu ze svalů a orgánů. Sůl se brzy dostala do mozku, což způsobilo smrštění. To může způsobit trvalé poškození mozku.

Lékaři pacientce diagnostikovali centrální pontinní myelinolýzu, což je dysfunkce mozkových buněk, které nemohou navzájem řádně přenášet signály. Podle britského Národního institutu neurologických poruch k tomuto stavu dochází tehdy, když nastane rapidní změna množství sodíku v těle.

Dr. Bernard z institutu tvrdí, že žena trpěla i nediagnostikovanou celiakií, při níž požití lepku vede k poškození tenkého střeva, takže jí ubližovala i její původní dieta o chlebu a rybách. Špatně jí bylo především proto, že nebyla správně diagnostikována.

Osudnou chybou však byla především špatná rada, kterou si našla na internetu a která tvrdila, že sojová omáčka pročistí její střeva. Lékaři teď před touto praktikou důrazně varují. U této pacientky totiž způsobila mozkovou smrt.