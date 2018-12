Rok 2019 podle Baby Vangy? Slavná věštkyně předpověděla světu hrozné věci

Baba Vanga, vlastním jménem Vangelija Pandeva Dimitrova, se narodila předčasně v roce 1911 v tehdejší Osmanské říši na území dnešní Makedonii. Měla těžké dětství, její rodina žila v chudobě, když jí byly tři roky, její zemřela matka a otce povolali do války. Když se vrátil domů, znovu se oženil.

Její věštby sice zná celý svět, jen málokdo ale ví, jak vlastně oslepla. Příliš známé není ani to, že oklamala smrt. Když měla dvanáct let, prožila strašnou nehodu. Když si hrála venku se svými sestřenicemi, přišla silná bouřka, vítr ji zvedl do vzduchu a zavál až na pole. Snažila se otevřít oči, ale měla je plné prachu a špíny. Dostala do nich těžkou infekci a navzdory třem operacím jí lékaři už zrak zachránit nedokázali. Jak osmnáctiletá pak doslova utekla hrobníkovi z lopaty, když dostala zánět pohrudnice. Lékaři tvrdili, že to s největší pravděpodobností nepřežije. Jak ale víme, zmýlili se.

Po oslepnutí začala mít Vanga vize

Když oslepla, začala mít vize a předpovídala budoucnost. Údajně mluvila s mrtvými i s rostlinami. Mnohé z jejích předpovědí byly až překvapivě přesné. V roce 1989 například předpověděla útok na newyorské Světové obchodní centrum, když prohlásila, že „Amerika bude čelit teroristickému útoku, který spáchají dva železní ptáci". Kromě toho údajně předpověděla i katastrofu v Černobylu, smrt princezny Diany, nástup Donalda Trumpa do Bílého domu či konec světa, který má přijít v roce 5079.

Do jejího domu v horách proudily stovky lidí, kteří si nechávali vyvěštit budoucnost. Baba Vanga zemřela v roce 1996 ve věku 85 let na rakovinu prsu. Předtím, než zemřela zanechala předpovědi až do 51. století, kdy věřila, že svět skončí.

Pro rok 2018 předpovídala dvě události, které měnily svět. Bylo to, že se Čína stane další „supervelmocí" světa, která překoná i USA, a že na Venuši bude objevena „nová forma energie". To druhé se sice nestalo, první předpověď ale není zdaleka tak absurdní.

A co předpověděla pro rok 2019?

Evropu podle věštby postihne v příštích dvanácti měsících ekonomický kolaps. Asii má podle věštkyně zasáhnout obří tsunami, které napáchá obrovské škody. Zasažen má být Pákistán, Indie, části Číny, Japonska a Indonésie, i některé části Aljašky. A v Rusku prý spadne velký meteorit.

Její věštba se týká i nejmocnějších mužů světa - Donald Trump dle věštby vážně onemocní, v důsledku čehož ohluchne a utrpí trauma mozku. Zajímavé na tom je, že příznaky budou podle popisu velmi podobné těm, které měli američtí diplomaté na Kubě. A v Rusku dojde k pokusu o atentát, jehož cílem nebude nikdo jiná než sám Vladimir Putin.

A co Vanga věští do budoucna? Do roku 2028 prý nastane konec hladovění na světě, do roku 2256 vznikne na Marsu kolonie, která bude mít jaderné zbraně, a do roku 2341 se Země stane neobyvatelnou.