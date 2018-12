Vzpomínáte si na Ošklivku Betty? Pod nánosem pomády a ošklivými rovnátky se skrývala skutečná kráska

Novinky MPSV: Co se mění v roce 2019?

Jméno Anna Maria Orozco je pro vás možná je naprosto neznámé. Věřte ale, že tuto dámu narozenou v kolumbijské Bogotě zcela jistě znáte. V Česku se proslavila potrhlou telenovelou Ošklivka Betty, kde si zahrála hlavní roli – Beatriz Auroru 'Betty' Pinzón Solanovou.

Ošklivka Betty | foto: Reprofoto

Romantická telenovela Ošklivka Betty se od těch, které se u nás vysílali, odlišovala především tím, že šlo zároveň o komedii. I díky tomu k obrazovkám dokázala přilákat nejen dámy, ale i řadu mužů.

O co vlastně šlo?

Betty má v životě smůlu. Se svými tlustými brýlemi, špatnou pletí a nemožným účesem, kterému dominuje obří mastná ofina, se mezi krásky rozhodně neřadí. Betty je prostě ošklivá. A to je problém, protože pracuje v módním domě Eco Moda. Je pracovitá a zodpovědná a nesporně také schopná, ale kvůli jejímu vzhledu ji její krásné kolegyně neustále ponižují; cítí se osamělá a touží po lásce. Zamiluje se právě do toho nejméně dostupného muže - samotného prezidenta společnosti, syna jejího zakladatele a velkého záletníka Armanda Mendozy.

Jak už to tak bývá, nakonec se ukáže, že s Betty to není tak zlé a že stačí vyměnit otřesné nemoderní oblečení za pěkné šaty, zvolit jiný účes a brýle a sundat rovnátka. A i když tomu diváci možná při prvním pohledu na Betty nevěřili, ošklivka se nakonec změnila v krásného motýla. Armandovo srdce si ale samozřejmě získá ještě před kouzelnou proměnou – jinak by tato pohádka nebyla tak dojemná.

Betty se dočkala pokračování i remaků

Ošklivka Betty měla úspěch nejen doma v Kolumbii, ale i ve světě – vysílal se v 15 zemích. Na původní seriál proto navázalo pokračování s názvem Ošklivka Betty II: Ecomoda. To ale není vše. V Česku vznikl na stejný námět seriál Ošklivka Katka, který měl hned dvě řady. Ještě populárnější verze Ošklivky Betty vznikla v USA. Herečka America Ferrara, která hrála americkou Betty, dokonce získala za svůj výkon v seriálu cenu Emmy v kategorii vynikající hlavní hrdinka komediálního seriálu.

Ocenění za Ošklivku Betty získala i její původní představitelka Ana Maria Orozco. I jí, stejně jako řadě dalších jihoamerických hereček, se ale nepodařilo slávu své velké role překonat. V posledních letech se sice objevila v několika seriálech a telenovelách, žádná ji ale takovou slávu jako Ošklivka už nepřinesla.

Ana Maria Orozco je dvakrát rozvedená, jejím prvním manželem byl herec Julián Arango a druhým manželem hudebník Martín Quaglia, s nímž má dvě dcery: Lucrecíi (* 2004) a Míu (* 2010).